蔡思貝純白一件頭騷健美體態　戶外浸浴興奮到舉腳

視后蔡思貝（Sisley）主持無綫新旅遊節目《貝遊歐洲》，節目中她帶大家到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘。是集最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得15度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」

周二（29日）播出的第2集，思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩。位於英格蘭西南部的布里斯托到處都是獨角獸裝飾，少女心爆發的思貝在一間餐廳大歎獨角獸奶昔，更食到成嘴都係泡，十分可愛。之後思貝去到聖尼古拉斯市集行街，期間挑戰重口味飲超濃縮蒜頭檸檬汁，她笑言：「幻想唔到個口會臭幾多日。」思貝行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」最後一站思貝去巴斯參觀羅馬浴場，還獲一位男士送上詩歌，氹得思貝好開心。