新《梁祝》推翻性別疑惑　約定你明年「1314」再見

「創意班主」彭美施今年重點粵劇力作新《梁祝》，一連三場於西九戲曲中心大劇院演出圓滿成功，「雙梁配」梁兆明及梁非同完美演繹梁山伯與祝英台，昨晚（26日）尾場，三度謝幕戲迷仍不捨，施姐再在台上表示自己今次很有滿足未有失落感，隨即再宣布明年1月13及14日載譽重演兩場，選這個日子含有雙重意義，既以一生一世（13.14）來比喻梁祝至死不渝經典愛情，另一含意是戲迷對演員及粵劇一生一世不離不棄的支持，所以約定一生一世（1314）再聚於西九舞台。

彭美施對於演出如此成功，表示：「製作新《梁祝》開會不下於10次，因為過往傳統的梁山伯與祝英台故事帶點曖昧『基』情，但今次新《梁祝》的劇本，推翻性別疑惑，觀眾亦非常接受 ! 」她更大讚梁兆明這位新梁山伯在「山伯歸天」一幕，聲淚俱下唱斷腸，觀眾也感動落淚，演繹得淋漓盡緻！藝術總監吳美英謝幕時亦表示 : 「今晚我好感動。因為睇咗三晚。頭兩晚我都沒有滴眼淚，但今晚我滴了兩滴眼淚，因為睇到兆明山伯歸天那一場實在令我很感動就流了一滴淚，剩下一滴就是非同的哭墳，感動得再滴多一滴眼淚。」

她還問台下觀眾：「唔知你哋有冇滴過眼淚？」觀眾起哄說有。三場演出順行完成，梁兆明感到好滿意，成為他從藝以來一部重要的出作品，提到今次跟梁非同合作，身為前輩的兆明竟然話有壓力：「佢第一日排戲就已經可以放低劇本不用再睇，佢真係畀到我好大壓力，非同交足功課好盡力，如果要我評分，我畀佢好高分數。」

梁非同在台上向團隊每一位致謝，特別感謝藝術總監吳美英教導：「有美英姐真係好重要 ! 因為劇本加入很多新元素，我覺得最難演是祝英台聽到山伯死訊拉開紅簾那一刻，如何投入哀慟情緒係好挑戰，我好多謝明哥（梁兆明），佢俾到我好大信心，互相亦好信任。」 昨晚尾場來了一位特別觀眾，就是戲迷公主陳寶珠，她與家姐蘭姐低調出現於觀眾席專心睇戲，不過仍被觀眾發現，她更趁中場休息時間入後台探班，為梁兆明及梁非同等打氣，睇完全場她才離去，並說： 「非同演得好好！」雖然非同未能即場親自向寶珠姐首謝，不過能得到前輩寶珠姐一句支持說話，對她來說就是強心針。