黃翠如率4大新丁到危險國度體驗人生

藝人黃翠如率領4位「旅遊新丁」，包括3名J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden），前往4大被指風險指數極高的國家進行深度旅遊及拍攝節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，多個地方分別有「毒梟之國」、「謀殺之國」、「動盪之國」及「戰爭之國」之稱的哥倫比亞、厄瓜多爾、黎巴嫩及科索沃；而節目今次更由翠如升呢擔任監製。

翠如出盡板斧訪問各行各業的哥倫比亞人及移民當地超過50年的地膽，透過一個又一個人的故事，令觀眾對哥倫比亞有進一步的認識。曾經被評為世界上最危險國家之一，充斥暴力、罪案、販毒及恐怖主義的哥倫比亞，雖然罪惡痕迹到處皆是，但仍蓋不過漂亮風景及建設，以及當地人民熱情帶來的美好。

在哥倫比亞，無論貧民、平民，甚至販過毒、殺過人的社團分子，均散發着對生命的熱愛及對前景的期盼，翠如坦言看到他們努力地生活，自己也從而獲得啟發，並對哥倫比亞有了不一樣的看法：「佢哋真係好開心嘅民族，只要有眼神接觸，佢哋係一定係同你笑。呢班抱住美好願望嘅人，好努力改善自己嘅生活。」談到夥拍四名新丁去旅行，翠如笑言很有親切感，因為他們很像當年初出茅廬的自己：「我望住佢哋某啲位會成日諗起我以前，對好多嘢好好奇，然後會問啲好傻嘅問題，我覺得佢哋要珍惜多啲依家無知嘅階段，因為咁樣先會想睇多啲呢個世界。」

翠如與行仔又介紹了不少哥倫比亞極具旅遊價值的地方及景點，包括波哥大市內、日用品、零食，甚至餐廳一應俱全的最大農產品市場，及波哥大市內最貴餐廳。該餐廳除入選全球50大最好餐廳外，主廚更是全球no.1女廚師。美食中更竟包含大頭蟻及大屁股蟻；為了貫徹「膽粗粗」精神，翠如硬着頭皮品嘗Fine Dining蟲蟲，吃畢更眼泛淚光謂：「我打冷震呀！我覺得佢好似喺我條脷上面行緊咁，我終於第一次原隻昆蟲塞入口！」