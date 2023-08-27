港姐︱邵初當眾爆胎急到後台整理　劉穎鏇紅氈胸贏馮盈盈

港姐今晚（27日）舉行決賽，2016年冠軍馮盈盈與亞軍劉穎鏇（Tiffany）一齊行紅地氈再鬥過，盈盈以婚紗般的白色紗裙示人，更露出長腿；而Tiffany則相當高貴，低胸晚裝輕輕晒事業線，成功反吸，胸贏盈盈。Tiffany表示知道今年有位佳麗只得18歲，大讚她相當有勇氣，更謂：「我參選時19歲乜都唔識，其實呢個經歷真係好難忘。」

盈盈接受訪問時，被大讚打扮性感時？她說：「天氣熱嘛。」而Tiffany特別留意今屆（6）胡睿涵佳麗，她說：「我當年參選只得19歲，當時覺得自己好細個，乜都唔識，但今年就有位18歲嘅參選，覺得佢好有膽色。」Tiffany又謂正放假中，拍劇安排留待公司通知。盈盈之前已澄清在網上開投資班一事，她說：「我係被冒認嘅，畀人冒認帳號，但絕無此事，已交由公司處理，（報警嗎？）都係畀公司處理，自己有小投資，但冇資格開班教人囉。」。

黃嘉雯吊帶紫色晚裝，輕拋事業線。邵初與黎諾懿一起踏上紅地氈，邵初一身銀色打扮，高貴大方，不過她發現條褲爆軚，事後即到後台整理。2021年港姐宋宛穎及梁凱晴穿着不同紅色的晚裝示人，雖然夠晒搶眼，但就略嫌有點老土。

至於黃嘉雯被東網獨家踢爆秘撻富二代Jordon，對方更在社交網「洩密」，她默認兩人的關係，問到是否與Jordon拍拖？她說：「我哋係朋友，了解當中嘅朋友，（約會緊？）總之大家互相了解緊，（對方有咩吸引你？）好尷尬喎呢個問題，佢係好男仔好細心，（了解成點？）唔錯囉。」有指兩人曾秘遊泰國及韓國，她說：「我係同朋友去，對方冇去，平時都係大班人一齊。」兩人可有單獨約會？她直認說：「有單獨約會過，先可以了解。」她又讚對方孝順，更口快快洩密說：「佢對家人好好，（嘩，見埋家長？）我哋約出嚟時，佢媽咪會一齊出嚟，所以見過佢媽咪，（佢有冇見過你屋企人？）冇，（幾時帶佢見你屋企人？）啱時間先，畀啲空間我哋。」如果真的拍拖，她可會公布？她說：「工作為先，其實想感情事底調啲。」