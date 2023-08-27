釗峰宣布成立歌迷會：粉絲同我臭味相投

歌手梁釗峰、雲浩影（Cloud ）及《造星V》學員李嘉俊（Carson）今日（27日）出席活動，齊齊為歌迷獻唱及玩遊戲，吸引大批粉絲到場支持。活動上釗峰宣布成立個人歌迷會「鋒心學院」，大會亦為將於本月尾生日的他送上生日蛋糕，Carson則預備了一張與釗峰的合照，送給這位《造星V》導師作生日禮物，並與Cloud聯同現場粉絲為釗峰送上生日歌，場面溫馨。

談到成立歌迷會，釗峰表示十分高興：「有時喺自己社交網開直播，發覺有啲粉絲同自己臭味相投，譬如大家都鍾意跑山，諗住不如Group埋一齊做啲嘢。」他指平日開直播自己會滔滔不絕，笑言有粉絲嫌他長氣，更給他「教授」綽號，因此便萌生了將歌迷會稱為學院：「希望將歌迷會入面都分啲唔同嘅小組，好似一間學院咁有唔同科目，一齊為社會做啲嘢，例如鐘意跑山嘅可以一齊上山執垃圾，香港好多山上好多垃圾。」

他表示近來正忙為他的「遺憾」項目造新歌，明年會考慮開騷，談到他昨晚到場觀賞容祖兒（Joey）演唱會，還被拍到由跟著頭唱到尾，他直言很欣賞對方做事的很堅持：「10年前C Allstar同Joey合作過，佢到依家都冇變過，做每件事都會盡心盡力做到最好。」