Nissan X-Trail e-POWER　超慳油四驅SUV

全新抵港的X-Trail，既是日產(Nissan) 首款搭載e-POWER系統的輸港SUV，更是首款配備品牌全新 e-4ORCE電子四驅系統的輸港車型。好力之餘，循迹性能及抓地力高，平均耗油量更是低見18.3km/L(WLTP) ，加上配備 5+2座位，在正常5座布局下尾箱容量585L，需要時又可多載2人，而且牌費是1,500c.c.以下級別，自然被睇高一線，難怪首批配額甫推出轉個頭就沽清，不過據悉家陣訂購的新一批都唔係等好耐，最快年底可有車交。

車載全時 100% 以電馬達驅動、但毋須外接充電的第2代e-POWER系統。由1.5 L VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓引擎來負責發電，經逆變器為 2.1kWh電池充電及直接驅動雙電馬達，最大馬力及扭力分別達213ps及330Nm。平均耗油量亦是勁低，據廠方公布僅18.3km/L(WLTP)，若將55L油缸入滿，可行駛逾1,000km。

所配備的全新 e-4ORCE電子四驅系統，結合了於高性能車系採用的 ATTESA E-TS 四驅系統及 Patrol 智能 4x4 系統的優點，能精準控制前後車輪的扭力分配和前後電馬達的動力分布。駕着它在多彎新娘潭路游走，加速爽快有勁，轉向表現精準可靠，過彎時循迹性能及抓地力亦高，整體駕駛感靈活穩定舒適。

規格表

車型：5門5+2座位SUV

馬達：電動交流雙馬達

發電引擎：1,497c.c.直三VC Turbo

最大馬力：213ps

最大扭力：330Nm

驅動：前後馬達、四輪驅動

0-100km/h：7秒

極速：180km/h

懸掛：（前）麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟式、（後）碟式

車身體積：4,660×1,840×1,720mm（長×闊×高）