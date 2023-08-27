黃宗澤謝天華再度合作　隧道濕身拍重頭戲

藝人黃宗澤（Bosco）、謝天華和陳山聰領銜主演的電影《無間一戰》，由邵氏出品，樂易玲擔任總監製、麥浩邦執導，戲中還有張國強、陳煒、胡子彤、蔡思貝、郭柏妍等人演出，以及陳惠敏和白只特別出演。這是Bosco與天華11年後再合作，二人幕後老友鬼鬼，天華更大爆Bosco因戲中打最多，片酬亦最多。幕前二人就打到飛起，當中一幕龍山劫囚車場口，Bosco便拍到全身盡濕：「要數戲中最辛苦一個一定係我！」

電影以Bosco跟謝天華捲入一場惡鬥，兩人為了各自的目的而展開交鋒，當中一場重頭戲，就是Bosco與天華在龍山隧道一場，戲中Bosco飾演臥底，與一班僱傭兵槍林彈雨下劫囚車，車內是他想靠近社團話事人的兒子胡子彤，Bosco說：「我要畀人又要打人，最後又要同返反派嗰邊打，最辛苦應該係我！連放煙霧彈都係我。」

由於隧道空氣唔流通，Bosco又着避彈衣同戴防毒面罩，試完走位和拍完一個鏡頭，他已汗流滿面，T恤濕透，Bosco說：「個面罩好熱好焗，有啲辛苦，但真係好意外劇組竟然真係封咗一條隧道去拍，人生真係第一次，以前睇戲就睇得多，所以辛苦都值！」另外同場天華多年沒回來拍戲，今次再同Bosco合作大家同聲同氣外，天華表示一向鍾意港產片的味道，令他好有歸屬感。