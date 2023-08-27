杜德偉台灣出騷雨神來襲　出現戲劇性改變

歌手杜德偉（Alex）日前在雲南大理完成演出後，即匆匆趕車、趕飛機飛往台中，出席昨晚（26日）在當地舉行的一個捧球場作表演嘉賓，沒想到甫抵台中機場就落大雨，他趕往場地後，因當天下着滂沱大雨下大會將演出取消。

他由大理到台中的行程中，雖然只在機上睡了兩個鐘，但懷着期待跟歌迷見面的心情，卻沒半點倦意，怎料在準備開騷前3句鐘收到大會通知，球賽因大雨而取消，頓時令他心情失落起來。他無奈的說：「我超過十年沒到台灣演出，心裏一直想着要喝地道的珍珠奶茶、要吃胡椒餅，還跟大家準備了一連串的精彩歌曲等等。自己第一次獲邀為棒球場作表演嘉賓心情興奮，還想像AJ（他兒子）日後有機會學棒球時穿上球衣會多帥氣的模樣，而我也特別挑選了寫上8號的球衣；因為當年演出的劇集《第8號當舖》中的角色給大家留下深刻印象。沒想到一切準就緒，以愉心的心情來迎接今次演出，豈料卻雨神來襲！」

Alex也只好面對現實，但事情卻又突然出現戲劇性的轉變，原本今早要飛回內地出席另一個演出的他；晚上卻被通知內地也因天雨關係，演出被迫延期。剛好今次台中的球賽連續兩晚舉行，大會得知Alex最新檔期後，便立即作出調動安排他擔任今晚的表演嘉賓，Alex對於這連串的變動也笑言：「應該可以順利演出和久違了的台灣歌迷見面。」