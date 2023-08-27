港姐︱莊子璇陳曉彤識擦鞋　讚評判鄺美雲攞定分

16位佳麗於第一個環節中接受司儀的提問，當中（4）王怡然廣東話甚差，講完都聽唔明。而（6）胡睿涵被司儀陳展鵬問她有沒有補充時，她忽然語窒，全場大笑。不過，當中亦有不少醒目佳麗，包括（13）的陳曉彤及（15）莊子璇，二人甚識「擦鞋」，大讚評判之一的鄺美雲。陳曉彤指當年參選時同是（13）鄺美雲最完美，雍容華貴，但她亦讚陳茵媺夠親切，笑得好甜。至於（15）莊子璇答問題時相當淡定，她指今年是港姐51周年，有新司儀、新團隊、新后冠，更指就算攞不到冠軍，只得亞軍都不緊要，又識做指鄺美雲都是亞軍，直到現在都是很多人的學習榜樣，攞到亞軍都好開心。而潘明璇狀態亦不俗，（9）的她指希望自己長長久久去到尾，甚有急才。

在跳舞表演環節，一班佳麗穿上黑白閃令的舞衣，上身配襯開胸迷你袖衣，內裏穿着性感Bra top，造型火辣，個個佳麗都變得癢眼，連王怡然、梁倩淇身材平平的兩人也點睇頭，佳麗們跳到瞓晒地，左揈右揈，又蹺籮又扭腰，雖然勁度不足，但總算交到功課，跳得似模似樣，當中尤以身材相當有料的胡睿涵、郭珮文、潘明璇勁舞表演時更是跌蕩吸睛。