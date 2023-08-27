吉田莉莉加 巨乳男仔頭

好多女仔都會作男性化打扮，可能係個人喜好，亦可能係職業需要。好似唔少嚟自日本寶塚歌劇團嘅女演員都會反串扮男仔，今日為大家介紹嘅吉田莉莉加就係其中一員！

高挑又好波

日本寫真界有好多女優都係知名演員，有人活躍於電視圈，亦有人係舞台劇演員出身，好似安倍乙、長月翠同西葉瑞希，佢哋嘅共通點都係身材小巧兼好波，但論到驚艷程度，點都唔及吉田莉莉加！

今年23歲嘅莉莉加，留有一頭清爽短髮，而且眉清目秀，個樣散發住幾分脫俗之氣。講到身材，莉莉加可以話係頂呱呱，一來生得夠高挑，有成5呎8吋，二來三圍曲線迷人，心口對F奶仲要係質感天然，加埋全身肌膚白滑鮮嫩，睇落晶瑩剔透，好難唔令人心動囉！

轉戰寫真界

莉莉加一向鍾意演戲，喺2016年入讀寶塚音樂大學，就係為咗加入寶塚歌劇團，結果成功通過入團考核，並以礼哉里音為藝名，同埋男性化打扮演出舞台劇。之不過，效力咗劇團4年後，莉莉加決定退出，有傳理由係佢對於團內嘅種種嚴苛規矩有微言，覺得難以適應，索性轉投演藝界搵食！

阿妹嘅決定可以話係100%正確，事關好多人睇慣佢嘅男仔頭打扮，當佢一換上性感打扮，女人味即時大爆發，身材備受注目，人氣亦即時急升！莉莉加話，之後想進軍影視界，以佢嘅條件，難度應該唔高。