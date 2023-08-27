宋軼白敬亭入晒戲　患難見「真情」

內地藝人白敬亭及宋軼的定情作《長風渡》，鐵定今晚9時30分於翡翠台播映。二人拍攝期間朝夕相對變假戲真做，投資方索性打正旗號，拿二人戀情作宣傳，而每當談起與宋軼合作，白敬亭即露出一副冧樣，相信戲迷煲劇更易投入。

白敬亭憑主演《川內相親》及《開端》等流量劇，奠下內地劇壇小生之位，去年他與宋軼首度合作，合演古裝劇《長風渡》，劇集於內地推出時，即創下8.6億點擊。該劇改編自內地作家墨書白同名小說，描述布商之女柳玉茹（宋軼飾），與「富二代」顧九思（白敬亭飾），性格截然不同的二人成了歡喜冤家，在錯配的婚姻中從摩擦到共同成長，並攜手經歷多次生關死劫。九思從底層官員做起，逐漸升至戶部尚書，並致力於國家的改革，而玉茹則運用生意頭腦以財力讓國泰民安，兩人合力寫出一段盛世佳話。

《長》劇內地版本長達40集，無綫則剪輯成31集，劇情更見緊湊。故事甫開始便交代九思父母為免兒子被欽點作駙馬，陰差陽錯向玉茹提親，玉茹則為救父下嫁九思，但卻認定對方是紈絝子弟，甚至提刀往青樓找九思尋仇！及後顧家生逢巨變，九思不得不重新做人，但此時朝廷奸臣當道，九思與玉茹不單捐出家財，更捨身撥亂歸正。一對璧人由生活無憂、走難到險些戰死沙場，最終認定對方為畢生摯愛。

生死之吻 甜笑嬉鬧

劇內九思與玉茹的情路崎嶇不平，不過現實生活中，29歲的白敬亭與33歲的宋軼成功譜寫姊弟戀！從幕後花絮可見，二人一時從背後撫肩，一時又頭貼頭講悄悄話，即使是戰場城門上拍「生死之吻」前，也四目相投甜笑嬉鬧，令片場散滿粉紅氛圍。未幾二人更被拍得疑似同居、見家長，再一步坐實戲假情真，雖然雙方至今未官宣戀情，但白敬亭被問到與宋軼首度搭檔的感受時，亦難藏嘴角甜笑，猛力誇讚拍檔演技精湛，不少網友即留言：「一誇女友就讚不絕口是吧！」而《長》劇於首播時，劇組更以「絕世甜劇，真情侶演繹歡喜冤家」作宣傳語句，令粉絲大感嘩然。

劉學義後備補上演奸角

除白敬亭及宋軼，《長》劇中最搶鏡的不得不提「奸角」洛子商（劉學義飾）。因誤會了顧九思父親與自己媽媽有苟且之情，誕下自己這個「孽種」，加上得悉自己的初戀柳玉茹，竟被顧九思「橫刀奪愛」，種種恩怨令他活在黑暗中。

劉學義憑參演《琉璃》及《少年歌行》等劇集奠下知名度。但有指他今次只不過執二攤演出。據悉，劇組最開始其實意屬楊旭文扮演洛子商，但他卻捲入緋聞女友任嬌墮樓疑雲的黑歷史，最後因抵制聲音頗多，劇組才找來劉學義「救火」，不過劉學義演出稱職。

另外，曾演出《慶餘年》及《且試天下》的張昊唯，今次扮演玉茹的初戀葉世安，在葉家滅門後，被奸佞威脅替自己辦事，後依職務之便協助玉茹炒糧價，角色亦成為網民討論對象。

李欣澤求愛不遂 改娶張維娜

張維娜扮演的葉韻與柳玉茹情同姊妹，於葉家滅門後被迫毀身於奸佞，每天活在地獄裏，直至後來遇到山寨出身、但正義的沈明（李欣澤飾），才開始感到人生依然有希望，最終二人結成了一對佳偶。

劇組為令劇情加添輕鬆感，李欣澤甫出場便指他被玉茹的長相及聰慧所吸引，要求山寨大當家把對方留下給自己作夫人，豈料卻遭心有所屬的玉茹出言戲弄，令他不得要領，及後他轉愛葉韻，求愛亦多番被拒，種種傻勁卻令這個角色變得相當討好。