金屋藏嬌 未實現先興奮

喺好多男士心目中,有本事「金屋藏嬌」已經係人生高峰,但即使冇「屋」(House)喺手,一樣可以風流快活,唔信?睇埋下文你咪知囉!

House Under the Hill 秘密空間

英文生字「House」嘅正常解釋,三歲細路都識,但原來「House」亦係一個情色俚語,暗指妓院,而「Hot House」就係指人氣勁或妓女質素高嘅妓院。另外,同「House」有關嘅俚語仲包括「House of All Nations」,意思指呢間妓院嘅嫖客嚟自唔同國籍。不過,大家咪以為有親「House」嘅俚語都同妓院有關,好似「House Under the Hill」,查實係暗指女士嘅私處,當中嘅「Hill」暗指恥骨,真係唔講唔知呀!

House Style 考驗腰力

性愛體位嘅英文稱呼,唔係一睇就明,「House Style」就係好例子,兩個字嘅中文解釋差唔多人人都識,但點玩法你又知唔知?原來呢招喺情色影片中好常見,女方要先瞓喺床上,然後男方喺佢身上做出四腳趴趴嘅姿勢,女方只要喺呢個時候抬高下半身,令私處對準男方兵器,再用小腿勾住對方後背,就可以進行活塞運動。據性學家表示,呢個動作可以令兵器更易刺激到G點,問題係女方要有番咁上下腰力先玩得到,否則好易受傷。

《Grindhouse XXX》動作連場

又稱「愛情動作片」嘅四仔,當中「動作」二字可理解為交歡動作,但原來有啲四仔喺內容上真係加咗愛情同動作兩大元素,由Adam & Eve喺2011年推出嘅《Grindhouse XXX》更加係經典作,事關呢套四仔喺AVN頒獎禮上獲得最佳導演、最佳攝影、最佳剪接等6項提名,最終贏得最佳劇情獎!影片收錄咗兩個短篇故事,分別係David Lord執導嘅《Student Assassin》同埋Andre Madness執導嘅《Massacre at Pine Lake》,換句話講,一片兩主題,性價比夠晒高,加埋演出陣容包括Briana Blair、Alexis Ford、India Summer等脫界天后,難怪能大獲好評啦!

同場加映:《BITCH MONSTER HOUSE》癡女雲集

同一屋簷下,住咗4件癡女,個個都極度飢渴、如狼似虎,呢啲屋真係AV世界先搵得到!講緊係Million喺2019年推出嘅大堆頭製作《癡女們的狂宴 BITCH MONSTER HOUSE》,當中搵嚟佐藤乃乃果、星奈愛、美雛同高杉麻里聯手演出,各有賣點,好似星奈愛攞過最優秀女優、美雛就有性愛字典稱號,陣容相當強勁!故事講述呢班癡女為咗方便「搵食」,合租一間屋,結果成為當地著名嘅男性地獄。筆者突然間諗起一句話「我不入地獄誰入獄」,如果有機會拜訪呢4位屋主,肉體上辛苦少少又有乜所謂呢?