金屋藏嬌 未實現先興奮

喺好多男士心目中，有本事「金屋藏嬌」已經係人生高峰，但即使冇「屋」（House）喺手，一樣可以風流快活，唔信？睇埋下文你咪知囉！

House Under the Hill 秘密空間

英文生字「House」嘅正常解釋，三歲細路都識，但原來「House」亦係一個情色俚語，暗指妓院，而「Hot House」就係指人氣勁或妓女質素高嘅妓院。另外，同「House」有關嘅俚語仲包括「House of All Nations」，意思指呢間妓院嘅嫖客嚟自唔同國籍。不過，大家咪以為有親「House」嘅俚語都同妓院有關，好似「House Under the Hill」，查實係暗指女士嘅私處，當中嘅「Hill」暗指恥骨，真係唔講唔知呀！

House Style 考驗腰力

性愛體位嘅英文稱呼，唔係一睇就明，「House Style」就係好例子，兩個字嘅中文解釋差唔多人人都識，但點玩法你又知唔知？原來呢招喺情色影片中好常見，女方要先瞓喺床上，然後男方喺佢身上做出四腳趴趴嘅姿勢，女方只要喺呢個時候抬高下半身，令私處對準男方兵器，再用小腿勾住對方後背，就可以進行活塞運動。據性學家表示，呢個動作可以令兵器更易刺激到G點，問題係女方要有番咁上下腰力先玩得到，否則好易受傷。

《Grindhouse XXX》動作連場

又稱「愛情動作片」嘅四仔，當中「動作」二字可理解為交歡動作，但原來有啲四仔喺內容上真係加咗愛情同動作兩大元素，由Adam & Eve喺2011年推出嘅《Grindhouse XXX》更加係經典作，事關呢套四仔喺AVN頒獎禮上獲得最佳導演、最佳攝影、最佳剪接等6項提名，最終贏得最佳劇情獎！影片收錄咗兩個短篇故事，分別係David Lord執導嘅《Student Assassin》同埋Andre Madness執導嘅《Massacre at Pine Lake》，換句話講，一片兩主題，性價比夠晒高，加埋演出陣容包括Briana Blair、Alexis Ford、India Summer等脫界天后，難怪能大獲好評啦！

同場加映：《BITCH MONSTER HOUSE》癡女雲集

同一屋簷下，住咗4件癡女，個個都極度飢渴、如狼似虎，呢啲屋真係AV世界先搵得到！講緊係Million喺2019年推出嘅大堆頭製作《癡女們的狂宴 BITCH MONSTER HOUSE》，當中搵嚟佐藤乃乃果、星奈愛、美雛同高杉麻里聯手演出，各有賣點，好似星奈愛攞過最優秀女優、美雛就有性愛字典稱號，陣容相當強勁！故事講述呢班癡女為咗方便「搵食」，合租一間屋，結果成為當地著名嘅男性地獄。筆者突然間諗起一句話「我不入地獄誰入獄」，如果有機會拜訪呢4位屋主，肉體上辛苦少少又有乜所謂呢？