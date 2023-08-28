星玄︱李芷晴孖陳欣茵扮Barbie　金髮造型似足公仔

8月28日原來係墨西哥嘅祖父母節，大家都可以趁機會關心吓老人家，盡顯孝心。今日嘅幸運星係水瓶座，你哋人逢好運精神爽，可以做啲令自己感興趣嘅事。李芷晴就係水瓶座，近排佢就同「送水輝」許家傑好似撻着咗，仲畀人影到喺銅鑼灣前後腳入戲院睇戲，不過佢哋否認戀情，仲話只係普通朋友，解釋當時係同一大班朋友一齊去睇，話作為演員係需要成日睇吓戲，增進吓自己。芷晴話家傑係一個好好嘅前輩，不過家傑就話叫返佢做哥哥好啲，真係有打情罵俏嘅感覺，係唔係依家想玩吓地下情，唔方便公開咋，今日運勢咁好，可以約埋你班朋友一齊睇戲噢。除此之外，今日白羊座財運不錯，天秤座桃花運旺，你哋嘅意中人有可能出現啦。

今日亦都係農曆七月十三，適合嫁娶、動土、開市，最旺生肖係虎，屬虎嘅人財運特別好、領悟力強，得財毫不費力。陳奕迅就係屬虎，上個月喺台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會最終場，吸引眾多藝人嚟支持打卡，包括彭于晏、余文樂等驚喜現身後台，演唱會入面，Eason多次提到好友張學友同埋周杰倫，學友仲喺演唱會第二日送咗花籃，但係Eason話周杰倫冇聯絡佢，有人就建議佢用社交網尋人，真係好想見到兩大音樂天王有合作嘅一日。今日財運咁好，快啲再出新歌一定會大受歡迎，另外屬龍、狗、豬嘅大家好運降臨，事業方面可望心想事成。