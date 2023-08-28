【是日通勝】

農曆七月十三

癸卯年 庚申月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：嫁娶、動土、開市

忌：買田、置業、搭廁

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、24、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運不錯，堅持量入為出，戶口盈餘有增長。

金牛座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：理財宜採取保守策略，投資要作全面評估。

巨蟹座：別把不快的事放在心，以免負能量積太多。

獅子座：工作多甩漏，宜檢查細節，以防意外發生。

處女座：運氣好得有點飄飄然，要慎防貪勝不知輸。

天秤座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天蠍座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

人馬座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的行為。

山羊座：判斷力差，投資要審慎，心急易招致損失。

水瓶座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

雙魚座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒低落，總是一副苦瓜臉。

牛：工作陷入瓶頸位，與人合作易出問題。

虎：財運特別好，領悟力強，得財不費力。

兔：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

龍：好運降臨，一分耕耘易換來三分收穫。

蛇：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

馬：事業陷入低谷，謹記小心駛得萬年船。

羊：記憶力好，理解力強，對求學最有利。

猴：狀態不佳，做事提不起勁，錯誤百出。

雞：職場上遭遇不少困難，需要耐心處理。

狗：事業運強，有利求職，可望心想事成。

豬：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

金也空，銀也空，死後何曾在手中？

善惡到頭終須報，只爭來早與來遲。明天是農曆七月十四，迎來俗稱鬼節的盂蘭節，也是民間一個重要節日。

相傳盂蘭節源於佛教「目蓮救母」的故事，信眾會誦經供養十方眾生、歷代先祖、宿世債主、冤親債主、過世嬰靈，並超度餓鬼脫離苦難。至於道教則稱盂蘭節為中元節，當天做法事，不但超度亡魂，而且用以救濟無主孤魂。

現今世代經常聽到人說「出來行遲早要還」，為甚麼仍有這麼多罪惡發生？難道那些人不信或不怕有報應嗎？正所謂「一命二運三風水四積陰德五讀書」，其實我們的命運主要受這五個因素影響：命是父母恩賜，一個人的出生年月日時是先天的數，可以改嗎？講笑，除非重新投胎吧！運是指後天的運氣，可以通過人為去改變，舉例如預測到天將下雨，我們可以叫停嗎？不能，但天不能阻礙我用雨具或選擇避開；風水可以當環境學去研究，亦是一門統計學，試想想，當你置身風和日麗、山清水秀的環境，感覺自然舒服一點；陰德可理解為因果論，佛偈有云：「若知前世因，今生受者是。若知後世果，今生做者是。」你相信有前世今生嗎？盂蘭節又跟運程扯上甚麼關係？大家思考吧！有些所謂大師滿口人生教化哲理仁愛，卻口不對心，不停迷惑信眾，難道他知道沒有因果，當一個人多年以來習慣用這種手段當別人是提款機，很容易忘記甚麼是陰德結局了。最後是讀書，也就是從書本吸取知識，再從日後經驗得到豐富常識。