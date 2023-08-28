金城武自爆減產原因　重提悲傷回憶：真不想幹了

型男金城武近年來深居簡出大幅減產，不過出道逾34年嘅佢，俊俏形象早已深入民心，即使產量大減人氣仍然高踞不下。而近日，佢於2012年嘅節目受訪畫面再度掀起熱議，節目內佢唔止透露道自己討厭喺片場見到動物演員，並罕見動怒直言：「簡直可以說是殘暴」外，亦一度表示：「這種工作，真不想幹了！」

過去曾喺節目上透露，自己好討厭喺劇組見到動物演員嘅金城武，亦分享咗一次拍攝經歷，原來曾經喺香港參與演出嘅佢，因為劇情需要用到一隻雀仔，而現場開拍前工作人員就將雀仔關喺鳥籠內，金城武表示初初睇隻雀仔狀態都仲活力爆棚，點知食完飯返嚟再睇吓雀仔狀態時，竟然已經奄奄一息無晒活力，因為自己曾經都有養雀經驗嘅關係，所以亦明白咁嘅情況下雀仔生存機會不大，不過抱住一絲生機嘅希望，金城武打算將隻雀仔送去搵獸醫救治，結果工作人員回應：「沒關係，這邊還準備了五隻。」

之後金城武轉向問自己嘅工作人員，可惜地點偏僻兼唔知邊度有獸醫診所，無奈放棄之餘，將雀仔捧喺手心嘅金城武，感受住雀仔身體逐漸變得冰冷僵硬，最終完全失去生機，並將雀仔就近埋葬，殘酷經歷亦令金城武直言：「我很討厭在拍戲時看到動物，因為大家簡直可以說是殘暴！」原來唔止雀仔一事，金城武仲補充道拍戲時，小動物嘅待遇猶如道具一樣，例如兔仔瞓喺枱面嘅畫面，其實都係先黐晒膠紙，如果拍出嚟嘅效果唔滿意，仲會撕走張膠紙重新黐過，殘忍舉動令金城武直言：「這種工作，真不想幹了！」