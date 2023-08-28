莊子璇港姐奪冠後最想去旅行　與家人打邊爐慶功

莊子璇以大熱姿態贏得港姐后冠，講到對冠軍是否充滿信心，視為囊中物？她說：「唔係，自己都好緊張，喺後台嗰陣都有啲驚、有啲震。試戴后冠魔咒呀嘛，自己都好驚。」講到她問答環節表現鎮定，口才好好，不似緊張，她直言也覺得自己是贏急才，但又自爆淡定其實是假象，在台上時也腳震震。

她又覺得跳舞環節是決賽最困難的部分：「跳舞其實都有甩，但係只要表情自然就唔覺，冇人睇到。」她又指去到五強時候一直未叫到自己，心情相當緊張，得獎後最想去旅行，以及去通宵食肆吃東西。

新鮮出爐港姐三甲，冠軍莊子璇與亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁，於決賽結束後，齊齊接受王鎮泉主持節目2023香港小姐競選《Welcome Miss Hong Kong》的訪問。她們的家人及朋友都有齊齊到場，見證眾人得獎的一刻。

冠軍莊子璇指沒想到自己真的可以奪冠，因為她覺得（10）陳霈錤及（16）郭珮文表現都很好，大家都很有機會，問到最滿意是那一環節時，她坦言是跳舞環節，因為很想帶到歡樂給大家，而她表示因為大家都是素人，最需要克服的是壓力，眼見很多佳麗有時候都崩潰了。她又指很久沒有吃碳水化合物，笑言會跟媽媽、哥哥吃餐好的，最想就是打邊爐。

亞軍王怡然指自己沒想到會相信，因為自己沒自信，又奪「最上鏡小姐」的她，笑言影相都有用瀘鏡，向來覺得自己不上鏡，說到她是易胖體質時，向來Cute爆的她謂：「哎呀！我想打邊爐呀！」至於季軍王敏慈的母親開心到落淚，指女兒向來都是一個很努力的人，王敏慈指自己最滿意是跳舞環節，覺得最有自信。

另外，亞軍王怡然於賽後受訪時，表示對獲獎感驚喜及開心：「估唔到有獎，你哋之前問我有冇信心入三甲，我話有，其實我只係想幫自己打氣，完全冇諗過攞到兩個獎，好似發緊夢咁。」她稱比賽時心情緊張，在五強環節一度走錯位，問她輸在哪方面？她坦言：「廣東話，仲有好多其他嘢，始終我身在其中唔清楚。」她表示會吃火鍋慶祝。

季軍王敏慈賽後受訪時，被問到對賽果會否感失望，她稱未有失望：「覺得有獎好開心。（係你預期之內？）我冇諗，平常心參加，我冇諗過會攞獎，所以攞到好開心，就算冇獎都得到多嘢同經驗，好值得，不過廣東話要講得更好先得。（覺得輸在廣東話？）都係，作為香港小姐廣東話好重要，所以會努力學習。（覺得邊方面唔夠好？）我覺得自己今晚表現唔錯，最擔心五強時一分鐘問答環節，但最終答得出嚟，都幾滿意，總之喺台上唔好驚同保持自信，就會畀人見到更加靚，呢個係我喺香港小姐學到最大嘅嘢。」