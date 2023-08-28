廣咩︱炎明熹甜笑挑戰「好漏」正字　可惜功虧一簣

東網節目《廣咩》聯同星級主持關楓馨，帶領大家了解你不知道的廣東話正字知識！上集的嘉賓梁嘉琪挑戰失敗，今集炎明熹Gigi再度回歸，在第1集中Gigi她不懂「氹人」正字，今次挑戰她又能否一雪前恥？

Q：以下哪個字詞是「好漏」的正字？

A.好腬

B.好渘

C.好髏

D.好嘍

炎明熹：「我有選擇困難症，不過我會選擇B，因為它有三點水。答案竟然是A？這是為甚麼呢？」Gigi你能由部首分析，其實已經十分醒目，至於為甚麼答錯，不妨聽聽關楓馨的講解。

關楓馨：「廣東話口語中説的『好漏』，它的正字是『好腬』。當我們吃了一件芝士蛋糕，覺得有些膩的時候，我們會說『呢件蛋糕落咗好多Cheese，真係好漏呀！』在南朝梁時期的《玉篇》中有提及『腬，肥美也。』它本是形容非常肥美的肉，肥肉吃起來自會覺得膩，慢慢便演變成形容食物很膩的意思。」

關楓馨也表示，她十分喜歡吃甜食，她最愛的甜品是芋圓，甚至連吃3碗也不會感覺「好腬」。不知道大家是否也試過喜歡某種食物，喜歡到怎麼吃也不會覺得膩呢？食得是福，大家能吃便多吃，別待老了想吃也吃不下。

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR