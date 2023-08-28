孖的士邦首晒恩愛　AGA讚未婚夫100分：婚禮未有期限

歌手江海迦（AGA）一連兩場首個紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》昨晚（27日）尾場完滿結束，「宿敵」李幸倪大方捧場由頭睇到尾，還有洪嘉豪、陳慧嫻、蘇志威及大女蘇君蕎（Yumi）、王灝兒（JW）、鄭融、陳健安、吳嘉禧、周殷廷和馬天佑等到場睇騷。AGA未婚夫「的士邦」鄭子邦連續兩晚都有撐場，大方任影唔嬲，完騷後還到台後搭着AGA膊頭晒恩愛，2人首次公開合照，表現春風滿臉。

AGA台上一口氣連唱十幾首歌曲為尾場揭幕，唱到《若》時更瞓在舞台上，俯瞰鏡頭投射到大螢幕上，相當唯美，她稱紅館騷第一日感覺好夢幻，估不到第二日更加夢幻。昨晚她請來側田擔任嘉賓，2人合唱一曲《命硬》，側田比AGA更為興奮，他稱：「識你時你未入行，今日見你喺度，好戥你開心，恭喜你，為你感到榮幸。」AGA記得第一日認識側田是在酒吧，看着他演出，發覺原來香港音樂這麼好玩，側田希望她能抱緊當初玩音樂的心態，永遠保持着初心。兩人都是創作歌手，互笠高帽，表現出識英雄重英雄，側田笑言：「我哋Taste好夾，將來你寫歌畀我，或者我寫畀你都好，Taste好緊要。」AGA就笑稱今晚在坐全部人都好有Taste。

側田自認是老牌歌手，他問現場觀眾平均年鹷幾歲：「如果18歲一定唔識我。」現場有人大叫他唱《Kong》，他表示原本也打算㨂此歌，笑言上次上紅館是2019年，希望揀一首適合在紅館唱的歌，最後獨唱一曲《情歌》，台上AGA感謝伯樂舒文時，感動落淚。

完騷後受訪，AGA的處女紅館騷，波折重重，經歷兩度改期，演唱會第三度重啟，籌備了近8個月，跨過重重難關，她認為是一個里程碑，她感謝家人都好着緊個演唱會，專登來港支持，表示完騷後最想食薯條：「因為我食咗幾個月嘅健康餐單，依家可以食嘢啦！」並透露有計劃去其他地方作巡迴演。

早前承認與的士邦秘密訂婚，問她是否應該先結婚再舉行巡迴演唱會？她笑言：「婚禮未有咁快，佢好好，求婚之後，好尊重我，知道我好多嘢好想做，等一個right timing先至做呢件事（結婚）。（畀期限？）會做嘅時候就會做。如果我有嘢未完成，就唔可以100%畀晒時間佢，我覺得結婚係另一個階段，屋企人都冇催。」她透露希望完成手頭工作先，除了巡迴演唱會外，還想推出兩隻專輯，問她會否特別做一首結婚歌給自己，她怕醜也說：「咁好肉麻喎！不過都好啦！」問到的士邦會否陪伴她一齊走巡迴，當預演度蜜月？她笑說：「可以嘅，通常屋企人都會跟住一齊。」她透過過去一個月，婆婆和媽媽先後入院，籌備演唱會期間，又很擔心家人：「自己覺得更加要好好地完成呢個騷，但每日心情起伏好大，佢會去醫院探婆婆和媽媽，一路跟進住屋企人情況，幫咗我好多，畀佢100分。」她說婆婆的情況一度較嚴重，但奇迹發生，現時一路做物理治療，一路替她打氣加油，而媽媽經已出院，兩晚都有前來睇騷支持。