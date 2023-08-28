Edan邱鋒澤惺惺相惜　豪言MIRROR唔拆夥：等多幾廿年

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）一連3場的《Edan Lui “IN MY SIGHT OF E” SOLI CONCERT 2023》昨晚（27日）舉行尾場，除了Edan父母及妹妹有到場支持外，圈中好友包括藝人阮小儀、唐劍康、林奕康與太太李靄璣、沈殷怡、《膠戰》隊友黃正宜、徐浩昌、魏浚笙，以及MIRROR隊友Stanley（邱士縉）亦有前來捧場。Edan特意邀請了台灣男團五堅情中的「九澤CP」邱鋒澤及陳零九作嘉賓。而今場更出現2度Encore，令演唱會約晚上11時40分才正式結束。

Edan甫出場先一口氣唱出《Chat Mr E》、周湯豪的《帥到分手》及五月天的《離開地球表面》為大家暖身，之後換上熊啤啤人偶服出場的他，為粉絲送上一曲《小諧星》後，便笑指是大家期待已久的「除衫」環節，他脱掉熊仔頭後説：「其實大家想睇我除衫，可以睇返《I SWIM》，又或者遲啲播嘅《社內相親》都有。」他直言來到尾場絕不留力，要與大家「死過」，笑指大家不要寄望有車回家了。他更重提自己於表演時走音一事：「如果大家記得，我對上一次唱《小諧星》走音就係喺呢條橋度，面對恐懼嘅本身，就係要戰勝佢，所以我照唱，就算我走音，咪下次唔好走囉！」

向來搞笑的他，再次説起大家愛看他除衫話題：「唔知幾時開始賣肉，不過做偶像係有求必應，依家就喺度除衫、除褲！」工作人員便隨即推出圍板將他包圍，好讓他於台上換衫。隨後又自爆臨出場前才發現褲鏈「爆胎」，服裝師即時以針線替他「補軚」，笑指演出時非常擔心：「實唔實淨㗎？」

搞笑以外，Edan也有感性一面，他於「講經」環節中先感謝粉絲：「接受呢個咁多瑕疵同缺點嘅𡃁仔慢慢進步。」之後亦多謝父母多年栽培：「我爹哋係第一次現場睇我表演。」他指以往每次演出都會感很大壓力，感謝魯生（魯庭輝）及張繼聰對他的提點，教曉他做人應當放鬆不要太繃緊，才能享受舞台，又表示做人應要知足：「好多人問點解Edan好少唔開心，因為我知足，我依家擁有嘅嘢已經好好，做人唔需永遠爭第一，自己舒服，自己開心就好夠。」

演唱會中段，Edan邀請嘉賓邱鋒澤出場，鋒澤除大讚Edan表演很好看，還問他慶功最想做甚麼？Edan即表示最想去他的房間，指他們之前常常來港但逗留時間太短，加上大家也忙，總是未能相約見面，故今次開騷特意提早邀請對方來做嘉賓，鋒澤則指緣分很奇妙，他們由網上開始到現在來到演唱會，笑言一定會全力以赴地演出，Edan即叫他不要唱得太好，否則會有對比，隨即便到後台換衫，邱鋒澤即唱出《浮木》，之後彈着鋼琴的Edan從升降台升上，二人合唱《一表人才》。

到演唱會末段，第二位嘉賓陳零九出場，Edan表示對方碰巧今日有工作在身，一完成工作便立即趕飛機來港，連綵排都沒有，令他非常感動，陳零九說：「為了Edan一定要來！」二人隨即合唱一曲《我們都是別人口中的壞人》。及後鋒澤再度登場，三人再合唱一曲《天黑請閉眼》。

當原定的Encore環節結束後，Edan在粉絲的呼喚下再度登場，送上包括《小諧星》demo版、《I SWIM》主題曲及《突如其來的心跳感覺》，正當以為演唱會正式結束，Edan表示收到監製通知可再多唱一首，結果他再次送上《My Apple Pie》，演唱會約晚上約 11 時40分才正式結束。

騷後Edan接受訪問，表示雖然不捨，但作為首次個人騷，考慮到聲線、體能及精神上，3場已經足夠，表示自己也想有Part 2：「除咗可以畀Fans睇，其實對自己係一個好好嘅練習機會。」他笑言以自己能力，今次表現算不錯，給了自己80分。談到他由第二場開始將「講經」環節刪減了「私追」部分，他表示純粹想讓整場表演更流暢：「大家睇得開心啲。（因為有人私訊叫你Cut？）咁又冇講呢樣，只係叫我唔好扮其他隊友，其實大家輕鬆笑吓啫，唔使太認真。」問到有否擔心令隊友的粉絲不快？他表示度橋時已考量過：「當然唔可以去得太盡，有同隊友傾過，佢哋知嘅都唔介意，大家咁Friend，自己圍內都有講呢啲笑。」

問到MIRROR不出席年底所有頒獎禮一事，他說：「公司都有同我哋講，我哋Hold實咗個期，呢段時間就會去排練喇，但係頒獎禮咁大型嘅盛事，我哋全部都想去，等公司安排啦，但係話肯定唔去就唔係。」他坦言自己純粹想參與其中，並非因為獎項才想出席：「如果喺歌手方面，獎項對我暫時未係好重要，繼續努力吓先啦。」另對於外間一直有傳MIRROR會拆夥，他斬釘截鐵地說：「我冇聽過囉，我都肯定講唔會添，我哋嚟緊會出團歌，會拍團綜，5周年都會有活動啦，拆夥可能要幾廿年後先啦。」