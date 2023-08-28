「仁濟慈善行」終於返嚟啦！

【營業資訊】今年「仁濟慈善行」將與熱度爆表的emoji®──The Iconic Brand合作，以趣怪鬼馬的emoji®為主題，一同創造一個開心香港。參加者既可與親友結伴同行，在無口罩下呼吸新鮮空氣，沿路欣賞城門水塘獨特的風光，與emoji®享受慈善步行樂趣，同時亦為仁濟各項慈善服務籌募經費，讓更多有需要人士受惠。詳情如下：

報名日期：即日起至9月15日

日期：2023年9月24日（星期日）

時間：8:45a.m.

起步禮地點：城門谷運動場（荃灣城門道21號）

步行路線：城門谷運動場→城門水塘菠蘿壩→城門水塘主壩→繞城門水塘一週→菠蘿壩西閘

（由起步點至主壩，約1小時；全程約12公里，約4小時）

慈善限量版T-Shirt

參加者凡籌得港幣200元或以上均可獲贈限量版Dry fit步行T-shirt一件；籌得港幣500元或以上則可獲贈家庭裝Dry fit步行T-shirt一套（共3件）。先到先得，換完即止。

活動獎項

為鼓勵各界參與「仁濟慈善行」，大會特設三項大獎：

- 個人「Fund」多多獎 (個人籌款最多)

- 團體「Fund」多多獎 (團體籌款最多)

- 最濟濟一堂獎 (隊伍參與人數最多)

得獎的參加者/團體，可獲贈紀念獎盃，並於2024年1月舉行的電視籌款節目中接受獎盃頒贈。

歡迎以個人名義參加或團體方式組隊，活動詳情及報名：

你都快啲約定親朋好友，一邊打卡，一邊享受郊遊嘅樂趣啦！

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