聰明執書包　挺直不寒背

疫情過後首個新學年，莘莘學子終於可過正常校園生活，背着書包上學去見同學。脊醫建議小朋友選用書包，首要條件是能夠平衡雙肩壓力，保持身體挺直，注意書包重量，故此，要學識聰明執書包方法。

學生往往忽略執拾書包的重要性，父母要從小培養子女每天執書包的習慣，把翌日不需用到的書本及文具取出，減去不必要的重量，書包過重會使孩子容易姿勢不當，頭向前傾形成上交叉綜合症，俗稱寒背，所以書包重量不應超過身體重量的15%。

建議使用多間隔的書包，分開放置不同項目，執拾方法是先把書本放入內裏有固定帶的位置，然後在其他格數分散放入水壺、文具等雜物，格數內盡量不留虛位。這樣執書包可把最重的重量集中貼近背部，而較輕的物件平均分散各間隔，可平衡書包重量，避免書本與雜物在書包內左搖右擺，令小朋友跑跳時撞傷扭傷。

要避免寒背，需注意肩帶之長度，調整至剛好把書包貼着背部；假如肩帶過幼過硬便會勒着肩頸，加重肩頸肌肉承受的壓力，所以應選擇肩帶闊度適中附軟墊的書包，而附有胸帶及腰帶更可固定書包，將壓在肩膊的重量，轉移部分至盆骨，減輕單一位置所承受的壓力。

選擇合適書包，懂得聰明地執書包已經幫上一大截忙，當然，父母亦要提醒子女多注意姿勢，切勿彎着腰孭書包，並且鼓勵多做伸展運動，鬆弛肩頸腰的肌肉。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練