出街搵食　蒟蒻餐生酮飲食夠晒「營」

對打工仔來講，返工大多出外用餐，晚餐又要約朋友食餐好，不知不覺就吸收過多熱量。偶然揀選健康的菜式和午餐，讓腸胃抖一抖，坊間除有健康主題的新食店，還有名廚打造的生酮餐，讓大家食得好又食得精明。

蒟蒻專門店

對減肥修身人士來講，很怕吃米飯和麵條，以免吸收澱粉質。中環新開的五感日常，以蒟蒻麵及蒟蒻飯配健康食材入饌，餐廳還有很多素食餐點。健康五目蒟蒻飯加入多款蔬菜炒煮，口感豐富。口水雞撈蒟蒻麵配清新柑桔青檸冷麵汁，酸爽開胃。其他還有香辣和牛五目菩蒻飯和蒜香辣椒焗龍蝦雞湯蒟蒻飯，小食有素食油蒟蒻卷拼沙律、清新手撕雞蒟蒻卷拼沙律、自家製花雕醉雞卷和手打蝦餅等，再來一碗鮮製椰子雞湯或野生竹笙松茸菌湯，美味又無負擔。

繽紛卷物

午餐放飯時間人迫人，有時寧願買外賣返辦公室慢慢歎，中環開業的多國輕食的grab & go外賣品牌AFK，主打繽紛健康的卷物和飯盒，卷物有7款口味，煙熏牛肉加辣根和薯仔沙律等作餡，煙三文魚卷物配忌廉芝士、刁草和青瓜，還有蟹肉、西班牙八爪魚、菲達雞胸等選擇。另外，店內供應的飯盒以椰菜花飯或四式穀飯作飯底，口味有30小時慢煮牛胸腩殼飯、24小時慢煮日式叉燒殼飯、手撕雞椰菜花飯等，飯後再來一口蜜糖穀麥椰子乳酪，清甜滿足。

天然植物飲食

環保和健康飲食都需要身體力行、貫徹始終。於銅鑼灣開設分店的TREEHOUSE，菜單食材貫徹永續和道德採購、不含任何防腐劑或人工甜味劑、未經加工的全天然食品等條件製作，希望推廣全植物飲食和體驗。店內有分量十足的沙律碗、酸種酵母扁麵包和清新飲品。新推出的雲杉越南河，湯底配多款蔬菜及香草，香濃鮮甜。品牌為支持環保，門市使用可回收物料設計，亦會捐獻支持植樹造林來抵銷碳足迹，分外有意義。

生酮菜單

近年生酮飲食大行其道，中環現代法國餐廳Clarence推出一系列健康菜式，引人注目的就有全新生酮菜單，菜式包括阿拉斯加帝王蟹腳配番茄及茄子魚子醬、坦都里烤智利鱸魚和豬肋眼配法式熟蛋黃醬等，整個菜單只有約1,088卡路里，淨碳水化合物含量10克以下，提供適量的健康脂肪，醬汁亦另外附上，讓生酮餐飲變得更美味。

營養師精選

為了健康而有效率地瘦身或保持健康，部分人會諮詢專業註冊營養師。Pret A Manger由現時至9月8日推出5+2健康午餐系列「乜都同你計」，註冊營養師精心打造3大主題營養午餐，「肌不擇食餐」專為增肌人士而設，有京式烤鴨薄餅卷、韓式雞肉泡菜蕎麥麵沙律、雞蛋菠菜營養杯和韓式辣醬雞肉薄餅卷等，「道道暢通餐」就有香蕉蜜糖香脆麥片乳酪、韓式拌菜沙律和辣味甜薯素丸子烤薄餅卷等。至於「隨心所肉餐」就有小龍蝦火箭菜三文治、車打芝士酸果醬三文治和香橙西柚沙律等選擇。客人於限定期間選擇健康午餐系列，會有9折優惠。