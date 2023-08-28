Beyond成軍40周年騷　無恥狂迷偷工作證飯盒上台大合唱

殿堂級樂隊Beyond於1983年成立，今年適逢樂隊成立40周年，有音樂團體主辦紀念音樂會，更已於6月中假中環堅道明愛中心舉行，為歌迷帶來非凡意義嘅音樂騷。當晚邀請咗多隊樂隊、歌手輪流演出Beyond歌曲以作致敬，同場仲有Beyond成員黃貫中、Leslie Chan及劉志遠，而葉世榮及Beyond第一代主音結他手鄧煒謙因不港而未有現身，好在現場有開Live及錄影轉播。

雖然整個音樂會進行順利，但主辦單位竟發現有無恥狂迷疑作出犯法行為，該男性狂迷中午已出現會場，更盜竊工作人員證，冒充工作人員進入音樂會場及後台，前後共做出8樣離譜行為，除偷工作證外，佢亦盜取工作人員飯盒及飲品、進行拜神儀式時一同上香、盜取後台飲品及生果盒並轉贈予朋友、盜取多個演出人員工作證給其朋友、盜取樂隊成員iPad Pro、盜取演出嘉賓嘅Beyond紀念Tee、冒充樂隊成員上台一同大合唱，更企正中間位置，令主辦單位怒不可遏！

主辦單位尋日（27日）於社交網晒出多張該狂迷照片作公審，亦因佢多次出現鏡頭前，令幕後製作部要花足足兩日時間先剪走有佢出現嘅鏡頭。主辦單位事後亦曾同對方電話聯絡過一次，對方承認偷取飯盒等盜竊行為，並作出部分賠償，又應要求賠償兩日剪輯工作額外費用及書寫道歉信。

惟之後該狂迷玩失蹤，主辦單位先無奈要公開佢嘅所作所為，以警惕所有Beyond成員及Beyond粉絲認清騙徒樣貌，以免日後再有其他損失，而今次事件亦已向警署報案。