何依婷戀情曝光　與圈外男友甜蜜行街

現年29歲的2017年港姐亞軍何依婷（Regina）近年成為無綫新一代力捧小花，早前更拍住視後佘詩曼（阿佘）拍新劇，事業正旺的她在感情上也有新進展。

日前就有網民表示在廣州商場見到Regina與一名男子：「昨日在商場逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》，所以一眼認得出好似何依婷。」相中可見，該位女士的身形同Regina很相似，身穿白色上衣，粉紅色短裙和揹住名牌手袋，少女感十足。隨後亦有網民表示看見2人非常親密：「我也碰到了！商場的美妝店，她跟一男的手牽手。」對此，何依婷大方承認，並說：「都一段時間，慢慢了解下，希望大家畀啲空間。」

何依婷接受東網訪問，她坦言與男友認識多年，二人於大學時期已是朋友，她說：「我哋一直都好好朋友，Keep住都有聯絡，（識咗咁耐仲要了解？）咁都慢慢了解吓嘅，呢啲嘢唔可以咁兒戲，唔係玩，梗係要慢慢觀察睇定啲，所以現階段都係繼續了解觀察中。」問到男友是否富二代時，她以「普通為生活而上進的年輕人」來形容他，何依婷謂：「講真，我冇查人哋家宅，但喺我心目中，佢係一個好勤力、好上進嘅年輕人，我好欣賞佢。」