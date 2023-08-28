Ivy So自爆揀男友要似「佢」　Candy呻想旅行

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）及Candy Wong（王家晴）上午到九龍塘出席動漫活動，吸引不少粉絲到場圍觀支持。談到動漫，Ivy笑言喜歡高大靚仔的「禮服蒙面俠」：「揀男友外形都要似佢，而且英勇地救我！」

剛從峇里島旅行返港的Ivy，透露此行與兩位中學閨蜜同行，一星期行程曬黑了不少：「最難忘係去咗潛水，但未考牌，只係聽得明教練講一半嘅嘢，就落咗水嘞，喺海底見到沉船，真係大開眼界。（影咗好多泳裝靚相？）有，考慮緊派唔派福利，睇吓今日大家嘅反應先。（3個女仔去，唔驚危險？）去之前都驚，但去到發現啲人好熱情同純樸，咁我又唔鍾意shopping，比較喜歡自然風光。」

Candy直言羨慕Ivy去旅行：「我未去過峇里島，佢話啲空氣好好，去完之後皮膚好咗好多。（收到手信？）收到包零食，今朝用嚟醫肚。」她透露早前家人往日本旅行，自己則因工作未能同行：「所以想同佢哋去玩吓，而我就好掛住韓國嘅嘢食，好想快啲去多次，半年冇去已好掛住。我啲韓文唔錯，識得叫嘢食同問路，基本生活冇問題！」

談到早前於節目內發生疑似走光事件，Ivy澄清：「都係條褲嘅剪裁啫，出到街而唔係不雅，我覺得OK嘅，下次著得保守啲囉，問經理人借褲，哈哈！」至於另一團員Marf新劇今晚推出，二人表示一定支持，Ivy笑說：「尋晚問咗Marf，佢話會留喺屋企睇，所以我哋唔會約埋一齊。」她們亦分別剛完成新劇拍攝，笑言何時才推出亦沒有所謂，最緊要口碑及效果令人滿意。