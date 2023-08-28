港姐冠軍莊子璇寸黑面陳怡名爆料：有花生食都幾好！

港姐競選昨晚（27日）圓滿結束，不過賽果就惹來網民議論紛紛，尤其冠軍莊子璇備受爭議，有網民戥10號陳霈錤不值，認為莊子璇無「冠軍相」兼在答問環節上太擦鞋。

應屆港姐三甲，冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁，今日（28日）會晤傳媒，莊子璇表示比賽後太累，只看了網上部分留言，講到網民戥陳霈錤不值，她說：「佢表現好好，我都唔知佢輸乜。（話你冇冠軍相？）我個樣比較細個，印象中嘅港姐係成熟少少，不過今年係港姐51周年，今年係新開始，要有新形象，可以有唔同Image，我中一都係呢個樣。（會遷就港姐形象打扮得成熟啲？）睇吓公司呢邊點執。（網民話你係擦鞋港姐？）我好鍾意嗰條問題，因為係選港姐，所以我將個答案同港姐連埋一齊，想用個有趣嘅方式表達。」

至於落選佳麗陳怡名在社交網預告來個有問必答，問她可會擔心被爆料？她稱毫不擔心，笑言：「有花生食吓都幾好。（同佢老唔老友？）都有傾偈。（佢個人性格好火爆？）佢係Real同True。（佢落選所以唔忿氣？）佢唔會，佢唔係咁着重輸贏嘅人。」對於網民再次將COLLAR成員Day與她的中學相片作比較，並指Day顏值勝她一籌，她解釋那張照片自己剛好半開合眼，但不會介意，認為也是個美好回憶，問到Day有否恭喜她，她稱仍未看完所有訊息。

今屆出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）與王敏慈（Lovelle），講到公布結果時，Lovelle一臉愕然，她解釋一直以平常心參賽對獲獎感驚訝，但有獎當然開心，尤其聽到亞軍是Lynn更開心，因兩人由面試起便是好友。

對於有佳麗及網民不滿賽果，Lynn坦言不知情，比賽後只睡了兩小時，因為收到太多留言訊息，她為公平起見，全部都未看及未回覆，Lovelle笑言滿意賽果，因為自己有份獲獎，問到會否安慰落選佳麗，她稱大家關係很好，已相約一齊食火鍋，並會由獲得兩個獎項的Lynn負責埋單。講到落選佳麗陳怡名預告爆料，兩人表示不清楚，笑謂要跟對方八卦一下，Lovelle續說：「我哋全部人都好Close，因為大家一齊接受訓練，我哋仲有個群組。（有冇人比賽完退Group？）應該冇。」另外，講到兩人的廣東話麻麻，她們承諾會努力練習，Lovelle指會跟Lynn一齊努力、互相幫忙，Lynn即搞笑地說：「我哋唔好互幫，搵個講得標準嘅本地人幫啦！」