鄭裕玲孖5大男神去旅行　狠批林家謙係「色狼」

藝人鄭裕玲（嘟嘟）、魏浚笙（Jeffrey）、林家謙、洪嘉豪、應智越（細貓）和Tyson Yoshi今日（28日）出席記者會，為HOY TV全新旅遊節《去邊啊DO姐》宣傳，主持嘟嘟將分別與5位男嘉賓主持走訪不同國家旅遊，節目將於9月4日首播。

記者會上嘟嘟先後點評一眾男嘉賓表現，她形容Tyson Yoshi最精打細算：「佢每餐都計過度過，食得仲少過我，同佢旅行要分開食，唔係我會餓死！」洪嘉豪最易話為：「因為佢好好多地方未去過，所以我哋話去邊佢都話冇問題！」細貓最窩心：「我想煲劇但冇帶線，佢即刻話幫我買！」Jeffrey經常否定她：「佢哲學家嚟，成日我講乜佢都話唔係！」林家謙是最「冇嚟正經」：「佢直頭色狼一樣，問可唔可以同我一間房、張床一齊瞓、一齊浸溫泉！」家謙即解釋因酒店房太豪華太貴，想替節目組慳錢才這樣。而到合照環節時，5位男嘉賓則你推我讓不肯企C位，期間又推又攬，結果Tyson Yoshi不慎弄至恤衫褸解開，露出強勁胸肌，非常搞笑。

受訪時嘟嘟表示她先從德國飛往阿爾卑斯山展開旅程：「喺德國坐戰機，因為太貴所以我一個人坐，之後會合佢哋去旅遊，尾程又係一個人遊新加坡，最享受嘅Me Time。」而被笑指色狼的林家謙，被問到為何如此大膽要求一起浸溫泉？他説：「浸溫泉其實有好多部位，我只係浸手指。」問嘟嘟可有被他嚇到？她笑謂：「點會驚，因為我所向披靡。」

Tyson Yoshi就解釋因要控制食量，因此才計算食物卡路里：「我去到即刻打電話去中餐館，問有冇外賣烚雞肉？」至於被指經常大膽否定嘟嘟的Jeffrey，尷尬解釋說：「唔係，只係我唔識講嘢啫。」他又大爆嘟嘟旅行唔瞓覺：「我哋喺車程上傾咗好多偈，學到好多。」嘟嘟即笑說：「其實係我學到好多嘢。」她又大讚5位男生都很乖，旅程中也有與她傾訴心事訴，大讚他們都很聰明。

問到到今次製作龐大，會否擔心被指與娘家TVB鬥落本？嘟嘟說：「我無對唔住娘家，我講過想做自己想做嘅事，有合約時我都是Do my best ！」另談到外界批評由陳豪、陳山聰、陳展鵬及蕭正楠擔任今屆港姐司儀，表現強差人意，有多年港姐司儀經驗的她表示因未有收看，故不作評論。