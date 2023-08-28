Gin Lee電車過生日　男Fans趁機「表白」

剛過了生日的歌手Gin Lee（李幸倪），生日當天她要在工作中度過，所以一班fans約好跟她於電車上開生日派對補祝，歌迷在電車公司協助下，分別以一部冷氣派對電車、一部車身印有其靚樣及愛貓肖像的主題電車舉行，沿途中一邊播放着Gin的歌曲，非常熱鬧。

Gin上到電車後，難得與fans們近距離接觸，她逐一跟他們傾偈兼影相，當中原來有數位於外國讀書的fans特意回來參加生日會，一位修讀音樂的男fans藉機問Gin的音樂上的問題，更「表白」希望將來於Gin的演唱會上為她伴奏，氹得她十分開心；另一名粉絲表示首次見到偶像於電梯內，Gin立即能說出當時情況，令粉絲十分驚喜。隨後，fans們邊唱生日歌、邊拿出準備已久的神秘生日蛋糕，當Gin一見到是自己喜愛的牛角包蛋糕時，十分興奮並大叫：「我以為我呢生人要去到Paris先可以見到咁巨型嘅牛角包！嘩！好勁呀呢個！」提到生日願望，Gin直言第一個願望是給在場的fans：「祝每一個喺現場嘅你，身體健康，日日開開心心，所有嘅願望都會成真。」

她表示每次跟fans見面都是來去匆匆，真正坐下來跟他們對話的時間確實不多，今次正正是一次難得的機會，她說：「好難得同佢哋有一個比較耐嘅時間相處，每次見面都係event前後，冇太多時間去傾偈，今次呢個『電車之旅』就可以對佢哋加深認識。」Gin又謂十分感謝公司及歌迷安排這個慶祝活動，她說：「架電車有冷氣真係好舒服，特別係夏天。之前間唔中都見到呢啲party電車駛過，都好想開個電車party，今次終於輪到我啦，哈哈。同埋因為車廂有人數限制，所以未必每一位fans都出席到，睇吓下次可以點樣部署令到多啲fans可以一齊gathering，希望下次可以四架、五架，然後我就輪住上去同佢哋傾偈。」