AK首當男一認壓力大　影帝太保力讚有潛質

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）、影帝太保、譚玉瑛、黃梓曜（Carson）和黃梓樂（Sean）等晚上（28日）出席主演電影《七月返歸》首映，分享拍攝感受，吸引大批生粉（粉絲暱稱）到場支持。活動上AK獲太保大讚有演戲潛質，小演員Sean則讚他很懂得照顧別人：「拍火嘅場面因為我有啲驚，AK哥哥會教我企位。」

AK受訪時感謝大家讚賞，直言能跟前輩們合作獲益良多：「就算兩位小演員都係我前輩，佢哋拍戲經驗比我多好多，我覺得佢哋嘅思想超越咗同齡嘅小朋友，好似Sean嚟到拍攝場地會主動埋嚟同我講『AK哥哥，我哋對下一陣啲稿好唔好？』」他大讚兩位小演員非常聰明每次都做足功課，自己亦不敢怠慢。他坦言首次擔正男主角的確有壓力：「多謝導演安排將劇情順拍，自己都有搵戲劇老師學習。（有冇票房壓力？）都會有嘅，但其實唔係自己壓力，因為出面太多比較，我同導演講定其實我唔係『大貨』。」

問到會否呼籲粉絲包場？他笑指生粉們表示怕被嚇親：「其實鬼片呢樣嘢呢最啱搵心儀嘅男士或者女士一齊睇。（咪你囉！）我明嘅，但我好難追㗎！哈哈！」他指已於紐約看過《七》放映，笑指因太專注留意自己演技及觀眾反應，故未被劇情嚇倒，另因在當地飲食以肉和菜居多，少吃澱粉質，加上炎熱天氣，令他身形自動清減不少。

談到近期MIRROR隊友及ERROR成員的飲食生意相繼結束，同樣有飲食生意的他，表示暫時會專心拉麵店及演藝事業，不會作新投資，坦言不論成敗也是一個經驗：「就算撞板都叫做試過。（有冇嚇怕你？）有咩可以嚇怕我？哈哈！喺我嘅星途路上都受過好多阻滯，《造星》我都捱得過。」

問到MIRROR是否已決定不出席年尾所有頒獎禮？他表示未有收過正式通知，他搞笑説：「你哋點會問Frankie（陳瑞輝）㗎？問個膊頭有花㗎嘛係咪先？其實我哋都係好想去嘅。（同公司爭取？）公司都爭取緊，等公司安排。」