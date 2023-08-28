Jeremy個唱前夕推新歌　與女主角擦出愛火

男圑MIRROR成員Jeremy（李駿傑）首個個人演唱會將於8月30日舉行，個唱舉行在即，他乘勢推出最新單曲《Fever》，唱出熱戀中的心情，MV意識大膽，畫面帶點火辣。Jeremy介紹說：「首歌係講鍾意一個人就會鍾意到好似發燒咁樣，一諗起佢就會發燒好熱，日日都好掛住佢，好想同佢繼續喺埋一齊嘅感覺。今年想有首熱戀階段感覺嘅歌，希望透過呢首歌，可以感受到熱戀當中嗰種興奮開心。」

新歌的班底應屬全新，他自言都有意想不到的順暢：「一直都有聽過同了解過監製T-Ma同填詞人梁栢堅嘅作品，當可以真正合作都好期待。同T-Ma傾時都好順利，佢都好明白我想要啲乜嘢，好快可以畀到Demo我，我都好鍾意。至於梁栢堅亦好快寫好成分歌詞，寫之前我特登同佢講話可以寫得直白啲，唔使咁文青，因為知佢嘅詞不嬲都有一種瀟灑喺入面，首歌都有呢種感覺。」

除了歌詞火辣，MV同上首《You First》同步在台灣拍攝，同樣由台灣網紅小宮擔任女主角，因當時正準備《Fever》，所以就順勢在台灣拍MV，而且他很想嘗試和台灣團隊合作，結果就一口氣完成了兩個MV。上次與對方扮演恩愛情侶，今次則是含羞答答的帥哥遇上熱情如火的美少女，MV中小宮走進房中換衫，剪影下見到她脫下身上的衣服，更拋出房外到Jeremy眼前，畫面勾起無限遐想，連Jeremy也說：「今次一啲鏡頭係比上首更大膽，都係第一次MV上有咁嘅嘗試，好在拍時已經係開咗幾日工，小宮又係一個好開朗嘅人，好外向好Friendly，熟咗之後就好啲，只係有少少尷尬。」

新歌選擇在個唱前夕推出，他笑言：「演唱會咁重要嘅時刻，梗係要賀一賀佢啦，同埋我都好想可以喺演唱會上唱多啲自己嘅歌，等大家可以更加了解我唔同嘅色彩，新歌好適合今次喺舞台上完整地表演畀大家睇，所以就揀喺演唱會前出歌喇！」

現時演唱會已準備就緒，他以複雜二字形容心情，他說：「仲有一日排舞入台就真係正式Show，心情好緊張好期待呢一日，但又有少少唔捨得咁快嚟到8月30號，希望嗰日可以Good Show！」在重要的日子來臨時，Jeremy特別留言給粉絲圑Unicorns：「好多謝大家一直都咁期待呢個演唱會，都希望畀到最好、最完美、難以忘記嘅演唱會畀大家，希望可以做到我自己心目中嘅100分演唱會。」