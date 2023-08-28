曼谷小妖精　深溝誘壯男　

泰國嘅陽光與海灘享負盛名，水清沙幼不在話下，比堅尼索女嘅魅力更令男士趨之若鶩，尤其係遇上呢位小妖精Farfah Supisara，點可能唔吸睛！

火辣養眼

唔少人都鍾意到泰國度假，而其中一個必玩活動，非游水莫屬，皆因當地唔止有相當長嘅海岸線，形成眾多靚水質靚沙靚景嘅海灘，加上眾多海島上嘅隱世海灘，對鍾愛水上活動嘅男女嚟講，絕對係一個好去處。事實上，泰國海灘唔止吸引全球各地遊客，泰國當地亦有唔少海灘迷，只係佢哋未必純粹去游水，好似呢位有海灘小妖精之稱嘅性感網紅Farfah Supisara，佢去海灘原來仲有其他目的。

擁有迷人樣貌及玲瓏浮凸身材嘅佢，如果有留意佢喺網絡社交帳號上所分享嘅福利照，會發現佢經常喺唔同嘅海灘拍攝比堅尼寫真，配合火辣身材，真係勁養眼！

喜愛攝影

雖然Farfah Supisara嘅寫真相養眼度十足，但佢解釋去海灘嘅原因，唔止係為咗影寫真同埋鍾意游水嘅緣故，皆因佢係一位攝影迷。佢表示泰國每處海灘都有唔同風景，配合唔同嘅時間去嘅話，會發現同一個海灘會展現出唔同嘅迷人景色，故此就算係同一個海灘，佢都會經常去玩。當然作為模特兒及性感網紅嘅佢，亦會趁呢個時候留倩影，而與此同時亦會喺網上同粉絲分享。

既然佢咁鍾意影相，咁有冇諗過會舉辦攝影展，等大家欣賞佢嘅成果呢？Farfah Supisara謙稱自己尚未有咁嘅實力及自信，只係希望如果有機會嘅話，喺社交平台畀大家鑑賞一下，只要有人畀Like已經心滿意足。

社交網站

Farfah Supisara之所以獲得海灘小妖精稱號，原因係身材火辣嘅佢，每次去到海灘例必成為男士嘅焦點，搞到男士身邊嘅女伴相當妒忌。老實講，阿妹樣靚身材正，係男人見到都會望多兩眼啦！

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34E-23-34