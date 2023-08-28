蔡思貝瞄準電影市場　揚言繼續努力Keep Fit

視后蔡思貝與陳煒今晚（28日）出席有份參演電影《無間一戰》首映禮，於片中雖然名義上客串演出，然而其扮演的西醫角色乃故事發展的關鍵：「我負責搶救其中一位男主角，之後就被綁架，繼而引發連串事件，所以我同主演嘅黃宗澤、陳山聰及謝天華都有對手戲。」

思貝又憶述當年首套電影便有幸與影帝張家輝合作，問到之前拍片自薦周星馳（星爺）新戲，目前是否已接獲通知，她說：「不如大家幫我問吓佢吖，雖然把口講就話隨緣，但我當然好想有份參演，人生就係喺隨緣中努力。」問到她似乎瞄準電影市場，是否往後都打算在這方面發力，她坦言：「當然想，亦想參演舞台劇，如果有朝一日練好啲歌喉，我連音樂劇都想挑戰！」

由於其主持的綜藝節目，以及主演劇集齊齊出籠，記者打趣9月「思貝月」，她說：「就因為《貝遊歐洲》同《你好，我的大夫》都出街嘞，呢段時間我會開多啲Live，同粉絲互動傾偈。（你喺《貝遊歐洲》以泳裝亮相，同參選港姐前後10年，身材都冇變喎。）即係話我冇再度發育？不過作為藝人，會繼續努力Keep好狀態，希望喺呢個圈做多幾年。」

陳煒力證朱朱冇懷孕

陳煒（煒哥）並透露今次扮演大反派，其中一場爆破場面演出較想像中近距離，大考其反應。剛與好姐妹朱晨麗（朱朱）沙巴旅行返港的她，透露今次老公亦有同行：「我哋有朋友係當地人，所以組咗個廿人團，叫佢帶我哋周圍去吃喝玩樂。我去咗4日咋，朱朱就留耐咗啲。（嘗盡美食？）食咗地道嘢，又帶咗我哋去歎榴槤。」

談到朱朱感情事傳聞，煒哥貫切始終回應：「佢從來都唔同我講感情事，亦冇提過拍拖。（冇團友向佢示好？）我哋去嘅好多都係一雙雙一對。（咁佢呢？）佢就成為咗同團是小朋友陪玩嘅大姐姐。如果佢有對象，我都想佢快啲嫁，唔好似我咁咁遲。（咁緋聞對象係點？）佢只係話係一齊玩嘅朋友。（話佢有咗？）呢個絕對係假嘅。」

煒哥又冧爆透露下月結婚一周年，故會再同老公去旅行：「都係陽光與海灘地方。（一早度咗蜜月？）唔算㗎，睇吓好唔好玩先，即係年初我哋去巴黎都好凍，要一直去旅行去到好玩先計數㗎，哈哈！（幾時先再開工？）年尾應該要開劇嘞。」