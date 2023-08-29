「長腿女神」曾淑雅喜上加喜　凸肚挑戰孕婦普拉提

8月29日係印度國家運動日，但其實無論何時何地，大家都要做吓運動，保持身體健康。今日嘅幸運星係獅子座，單身嘅人魅力急升，不妨向心儀對象表白，長腿女神曾淑雅（Jumbo）就係獅子座，一向形象性感嘅佢，上個月喺毫無預警下宣布婚訊，點知隔幾日仲閃電式結婚升呢做人妻，正式宣布封盤。身穿Deep V婚紗嘅Jumbo，笑得非常燦爛，同老公一齊切結婚蛋糕，估唔到佢老公就意外撞樣謝天華，一樣咁靚仔，Jumbo一班好姊妹何沛珈、蔡嘉欣、郭柏妍等，都有畀like讚好。

再加上今個月宣布懷孕，真係喜上加喜，身為瑜伽導師嘅佢，話運動量和強度上都比以前適當地減低，仲鑽研緊孕婦普拉提添，為BB做足準備，不過網民就好細心，叫佢做運動唔好咁搏命。除此之外，今日處女座、人馬座，人逢好運精神爽，運氣好到不得了。

今日亦係農曆七月十四，適合動土、築堤、塞穴，最旺生肖係豬，屬豬嘅人今日事業旺，適合出席聚會，話唔定可以從中獲得有利資訊。鄧伊婷就係屬豬，韓國男團GOT7，成員王嘉爾，早前喺舉行世界巡迴演唱會，唔少藝人都去朝聖，伊婷梗係唔會錯過呢個機會，着住黑色吊帶同埋黑色短裙嘅佢，成功捕獲王嘉爾，合照時將個頭貼得勁近，仲攬到實一實添，仲話自己好幸福，唔知嘅以為係戀情公開添，今日事業旺，一定要出去見多啲人，爭取更多工作機會。另外屬蛇、兔、羊、豬嘅大家，事業運好好、唔單止精力旺盛、更有機會獲得貴人提攜。