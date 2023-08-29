【是日通勝】

農曆七月十四

癸卯年 庚申月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：動土、築堤、塞穴

忌：交易、開市、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、29、38

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

金牛座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

巨蟹座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

獅子座：單身者的魅力急升，不妨向心儀對象表白。

處女座：人逢好運精神爽，生活無憂，健康無問題。

天秤座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

天蠍座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

人馬座：運氣好到不得了，宜把握時機為夢想奮鬥。

山羊座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

水瓶座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

雙魚座：面上掛着笑容，可改善人緣，對事業有利。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）牛 陷困境

鼠：人緣差，易說錯話，得罪人也不自知。

牛：是日沖煞，事業易陷入原地不動的困境。

虎：財運差勁，投資切勿衝動，小心受騙。

兔：精力旺盛，凡事親力親為，成功在望。

龍：不宜進行投資，亦應減少不必要應酬。

蛇：愈忙愈起勁，事業上易獲不錯的成績。

馬：適合出席聚會，可從中獲得有利資訊！

羊：對工作盡職盡責，獲認可的機會甚大。

猴：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

雞：健康是財富，好好保重，宜多做運動。

狗：激動沒好處，勿因別人一句話而扯火。

豬：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

左右手

中國的玄學術數都是依據陰陽五行作為基礎立論，認為左邊為陽，陽代表男性，右邊為陰，陰代表女性。所以在觀看手相時，都是以男左女右，即男士以左手為自己，右手代表太太，女士則以右手代表自己，左手代表老公。

西方的觀點則與中國不同，認為男士以左手代表先天，右手代表後天，女士則以右手代表先天，左手代表後天。所謂先後天者，先天即上天一早注定你的運勢，是沒法改變的，後天代表經過自己之行為性格而定出個人的運程，可以憑藉個人努力而改變命運。

中國人着重咎悔吉凶，認為一切都是整定的，不由自己作決定，故此，要順天而行，不可逆天而為，上天注定了你之富貴貧賤，父母兄弟妻子都是不由自己作主，壽命長短也不可自己決定，正是命裏有時終須有，命裏無時莫強求。當然，無論如何，人生總是有所改變，相信憑着自己的努力，或多或少都可以改善多少。所以，在論手相時也不可太執着，左右手皆觀之，以便作多些參考。若論先後天而言，雙掌一樣咁理想便最好。若先後天掌有差別的話，寧願後天掌比先天掌為優，因後天才是一生之經歷。