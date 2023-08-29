BLACK PINK收益逾9,720萬　稱霸韓星短片平台吸金榜

不少韓星在官方短片頻道公開歌曲MV及花絮片段喪吸點擊，帶來巨額廣告收益。人氣韓團BLACK PINK的頻道目前擁有9,100萬訂閱者稱霸韓星，在韓版財經雜誌《福布斯》公布2023年截至上月為止的「韓星官方短片平台吸金榜」中，連續兩年屈居亞軍的BLACK PINK以累計吸金約9,720萬港元首度登頂。

出道短短1年的NewJeans走勢凌厲，官方短片平台訂閱人數僅547萬，但先後推出《Hype Boy》及《OMG》等人氣歌曲均點擊爆燈，帶來約6,240萬港元收益空降No.2。擁有675萬訂閱者的女團(G)I-DLE頻道以4,800萬港元收益，由去年第8位急升至季軍；日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM目前有377萬訂閱者，並以吸金約3,480萬港元空降第4位。

至於過去兩年稱霸榜首的天團防彈少年團（BTS），隨着去年宣布休團、成員陸續入伍及專注個人活動，官方頻道吸金威力大減，即使目前有多達7,620萬閱讀者，收益卻由去年逾7,800萬港元大幅削減至3,300萬港元，排名下滑至第5位。

剛突破了千萬訂閱者的人氣男團Seventeen，排名由去年第4位微跌至第6位，截至上月平台收益進帳約2,760萬港元。TREASURE與NCT Dream兩隊男團分別以2,280萬及1,920萬港元進佔第7、8位。至於張元英所屬的女團IVE以1,380萬港元，由去年第15位跳升至第9位。另一女團FIFTY FIFTY憑《Cupid》一曲闖出名堂，以1,320萬港元收益排第10位。