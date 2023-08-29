羅志祥重新出發以事業家庭為重　坦言成功真理：臉皮厚

台灣舞王羅志祥（小豬）之前被舊愛周揚青爆出荒淫史後，雖然一度淪為過街老鼠，不過幾經努力洗底重新做人後，如今早已修心養性嘅佢，亦終於成功洗底，並以家庭事業為重心發展。

小豬自2020年同周揚青分手後，喺娛樂圈消失近2年，直至近年重新出發嘅佢亦努力開騷，挽回人氣。而喺今年7月台北小巨蛋演唱會上，小豬更主動喺台上提起荒淫史一事，並大方認錯兼感謝經理人嘅不離不棄。另外，佢更分享成功秘訣係「唔知醜臉皮厚」，直言大家面對失敗時，都唔應該輕易放棄，要繼續勇敢企出嚟向前衝，而佢自己都會繼續加油行落去！

事實上，8月22日出席台灣資深藝人張小燕嘅小豬，亦被台灣媒體直擊自己一個人搭車赴約嘅畫面，停留咗約莫2個鐘後又再自己一個搭的士離開，身邊亦唔見有任何女伴相隨之餘，曾榮獲第3屆「孝親獎」嘅小豬，亦分享道因為爸爸早逝，內心雖然充滿咗唔少遺憾，不過亦因禍得福明白孝順及珍惜眼前人嘅重要：「以前那個年代沒有智慧型手機，所以留下我跟爸爸的合照不多，現在的手機很方便，我就拍了一堆媽媽的照片。」睇嚟小豬真係的起心肝重，以事業名家庭為前提重新出發。