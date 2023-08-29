杜德偉勾起回憶殺　《第8號當舖》韓諾再現

杜德偉(Alex)27號晚再踏闊別10年的台灣舞台，應邀為台中一場棒球賽事擔任表演嘉賓，身穿8號黃色球衣的他與一眾香港舞蹈員現身球場。原本早一晚登場表演，最後因天雨關係取消，幸好他騰出檔期在棒球賽事的第二晚登場。

Alex 20年前參演台劇《第8號當舖》中的角色令劇迷下深刻印象，他望藉此勾起回憶，而出身前不停熱身，又狂背歌詞和深呼吸，可見他非常重視演出。當他跟舞蹈員甫出場，全場觀眾大聲歡呼拍掌，更亮起手上黃色打氣燈，現場隨即一片燈海。

再次獲得台灣觀眾熱烈支持，他相當感動，而狀態大勇的他傾盡全力勁歌熱舞，連唱4首歌，更全場大合唱《鍾愛一生》。到最後，Alex應歌迷要求唱出當年紅遍台灣，夜場必播的經典舞曲《脫掉》，觀眾聽到前奏即時high爆，將整晚演出推到高潮。完場後觀眾不斷大叫Encore，Alex大受感動，承諾盡快安排來台舉行演唱會與歌迷再會。

Alex今次快閃台灣兩日，亦把握機會大飽口福，享用他最喜愛的珍珠奶茶和胡椒餅。重視家庭的他有太太陪伴，不過兒子AJ因將開學才沒有同行，他希望：「下次嚟台灣可以帶埋囝囝，畀AJ見證自己踏上台北小巨蛋開騷。」