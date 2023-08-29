輕鐵連繫社區35載　復刻主題列車兼舉辦車廠開放日

港鐵公司近日展開輕鐵35周年慶祝活動，香港客運服務總監楊美珍女士（左六）、車務營運及本地鐵路總管李婉玲女士（右一）、營運主管-屯馬綫,輕鐵及巴士陳志雄(左一)與一眾主禮嘉賓為「35周年復刻主題輕鐵」剪綵。（客戶提供）

【特約報道】輕鐵服務新界西北地區35載，一直為區內重要交通工具，接載居民日常出行，亦見證屯門、元朗和天水圍區的變遷，與社區一同發展。港鐵公司近日正式啟動輕鐵35周年慶祝活動，以「載•相見 載•發現」為主題，包括推出兩部「35周年復刻主題輕鐵」及舉辦車廠開放日等，與大家重溫35年來一同編寫的輕鐵故事。

其中一部「35周年復刻主題輕鐵」近日率先於屯門輕鐵車廠及兆康站亮相。「35周年復刻主題輕鐵」的車身重新展現橙、白色經典顏色組合，配以橙色座椅，恍如重回當年第一期輕鐵的時光。車廂內猶如時光倒流，大家可見到不同年代的輕鐵歷史相片、趣味小知識，以及收集自輕鐵員工及區內市民的感人故事等，讓乘客於旅途中細味輕鐵及社區的變遷。首部「35周年復刻主題輕鐵」主力行走610綫（屯門碼頭來往元朗），該綫亦是自輕鐵通車以來服務至今的「元祖級」路綫之一，倍添懷舊情懷。另一部復刻主題輕鐵則將於9月投入服務。

另外，港鐵公司將於2023年9月17日（星期日）舉辦輕鐵車廠開放日，邀請市民及區內團體與非政府組織等參觀，了解車廠運作及加深對輕鐵服務的認識，當日的亮點是首度同場展出第一期（35周年復刻主題輕鐵）至第五期輕鐵車輛供鐵路迷及市民拍照留念。開放日將設有6個特定時段並設有人數限額，憑二維碼門票入場。市民可以由9月5日起透過 MTR Mobile 或手機應用程式THE GULU預先報名，名額有限，先到先得，額滿即止。

輕鐵於1988年9月通車以來，由原來服務屯門及元朗區，及後網絡伸延至天水圍區，為區內居民提供便捷的交通服務，亦為屯馬綫乘客提供便利的接駁。港鐵公司一直投放資源提升服務，滿足區內居民需要，例如購置新輕鐵擴充車隊、開展多個擴闊車站月台工程、為乘客提供實時乘車資訊等。而全新早上特別路綫506P綫將於9月1日開學日起投入服務，乘客毋須轉車便可由屯門碼頭一帶前往龍門站、屯門站、杯渡站、景峰站及兆康站等，方便他們到學校區上學或經屯門站與兆康站轉乘屯馬綫到市區上班。