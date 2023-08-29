陳庭欣被催婚　即拉何依婷擋駕

藝人陳庭欣（Toby）、何依婷（Regina）、黃庭鋒、李思捷、駱振偉及吳嘉禧等昨晚（28日）出席活動。剛於前天生日的Toby被問到如何過生日？她笑謂：「同朋友食飯、食飯同埋食飯，食到覺得自己塊面肥咗。」她表示剛巧有很多朋友也是8月生日，因此真的食個不停。問到有網民發現她的生日派對不見其男友蹤影？她説：「佢負責揸機嘛，唔係邊個揸？因為太多相我未有時間處理，放心啦，等我會剪輯好晒，會有佢嘅。（生日願望係咪結婚？）又問？願望係同結婚完全無關，生日願望係開開心心、身體健康，依家要加多個願望從來未試過，就係減肥成功！」她笑指自己唔急大家急，總之緣分到會通知大家，又隨即拉開話題，叫大家不如談港姐，更將話題推給身旁的Regina，場面搞笑。

港姐出身的Regina表示有在家中收看今屆港姐決賽，大讚一眾佳麗同樣表現出色：「每一個得獎佳麗都總有佢嘅優點，評判先會揀佢哋。」她表示喜歡亞軍得主王怡然，因對方夠甜。問到對4位男司儀表現？她説：「簡直係4大型男！（唔覺得甩轆？）呢啲先真實嘛，而且佢哋4位係拍戲經驗豐富，突然間嚟做主持已經好叻㗎啦。」同屬港姐出身的Toby亦表示認同，她説：「好難㗎真係，仲要係Live，尤其港姐呢類節目，16位佳麗又係新嘅，大家都係新，其實都撞到好多火花嘅。」她笑指今屆沒有貼心水佳麗，全因過往每次都貼錯：「我發現我係『燈』嚟，我又試過摺啲紙仔叫我隻鸚鵡抽，佢仲『燈』過我，抽邊個下Round就出局。」她表示最重要是看臨場表現，覺得今屆賽果合理。