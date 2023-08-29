做港姐司儀被鬧足兩日　陳山聰冇有怕仲想試多次

藝人陳山聰、黃宗澤（Bosco）及謝天華等主演電影《無間一戰》昨晚舉行首映禮，除一眾主創外，宋宛穎及曹敏寶等紛紛現身支持，而胡鴻鈞及吳業坤更即席獻唱主題曲《當年情》，不過音響問題嚴重影響二人演出。而安德尊負責擔任首映禮司儀，惟「開口夾着脷」連番出錯，先講漏男主角山聰名字，搞到山聰上台時不禁謂：「大王（安得尊暱稱），我係陳山聰呀，你見我唔到？」及後安德尊又將《無間一戰》講成《無間道》，醒覺後臨急補鑊，場面尷尬。

山聰與Bosco齊齊受訪，前者透露：「我演大反派，好耐冇試過嘞，有咁衰得咁衰，但好好玩，我連陳煒都搞埋！」Bosco笑說：「佢連老竇都殺，離晒大譜！」山聰又指已得很久沒有與Bosco合作，二人更要你猜我度兼打戲連場：「我打到手指尾斷咗，依家直番嘞。（仲係S形喎。）韌帶始終撕裂咗，武打演員係咁㗎啦，無妄之災，又唔係特登嘅。」山聰其實是與Bosco替身對打時「出事」，記者打趣指「好唔抵」，Bosco笑說：「打我抵啲？」山聰搞笑回應：「如果打你，pan骨都斷埋呀！」

Bosco則難忘拍攝時幾場重頭戲都「限時限刻」：「因為要封隧道，又試過天橋底拍開搶戲，全部都有時間上規定，所以即使受傷，好多時我哋都頂硬上。（票房有冇壓力？）喺內地點擊非常好，佢哋好鍾意睇呢類港產片，因為係佢哋（內地人）嘅情懷。（香港呢？會去謝票？）盡力啦，我啱啱先喺內地拍完戲返嚟，受擺布㗎咋，叫我去邊啖咪去邊囉。」

至於4大小生擔任港姐司儀，表現差被觀眾鬧足兩日，其中之一的山聰依然冇有怕：「即係我哋啱啱演戲時，觀眾都批評㗎，唔通咁樣就唔演咩？所有嘢都要浸淫，吸取經驗之後，如果再有機會嘅話，我都仲想試（做司儀）㗎。（唔夠時間綵排？）係嘅，大家都忙，好似我同蕭正楠咁，前晚（即大前晚）先返到香港，時間上係不足嘅。」