COLLAR變大學生玩City Hunt　Marf慘食檸檬

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的香港女團COLLAR，其網上頻道「COLLAR COLLECTS」昨日日上載最新一集！來到第4集COLLAR全員已經從《全星暑假-全日制COLLAR學院》畢業後成為「大學生」，第一個任務就是進行O CAMP經典遊戲CITY HUNT，期間COLLAR落區走均港九新界，表現貼地，當中Marf、Gao 與Ivy更在觀塘區慘食「檸檬」！

今次CITY HUNT分成3隊，由於拍攝當日適逢Ivy生日，Ivy獲自行選組待遇，讓她揀選隊伍加入，最後她加入了Team C並組成 「Ivy Mar Gao煩 」！她們出發前獲一張檢查點名單，需要在港九新界完成任務後即可獲得相應的獎金。

最快到達第一個目的地觀塘的正是Team C，首個任務就要集合3位長髮男士一起合照，而拍攝當刻正是午膳時間，3位成員放下偶像包袱在人來人往的觀塘區尋找長髮男，起初她們邀請長髮男合照時，連食兩次「檸檬」，對方不願跟她們等待集齊三位長髮男，幸好她們並未氣餒，幾經辛苦下成功執行任務！