鄧小巧瘋狂爆料　揭許廷鏗醉酒瘀事

歌手許廷鏗（Alfred）日前現身派對與Fans見面，同場還有《全民造星V》成員Hayson 、宇軒 、Oscar 、Tomy等，由於派對以「大牌檔」為主題，他與奮謂：「好鍾意食大牌檔，特別係啲香口嘅嘢，中式大牌檔係圓枱，傾偈方便啲，唔會分太多細Group。」又多謝陪他癲的女粉絲：「佢哋去一個『佬』味比較重嘅Party。」Alfred更透露即將開騷：「依家就忙緊製作新碟，希望盡量派多啲歌啦，因為聖誕節就會開騷唱歷年嘅歌曲，如果到時大家喺香港就留個期比我啦！」

另外，他又擔任鄧小巧主持的網上音樂節目《Singaholic》嘉賓，唱了多首歌曲，包括小巧新歌《瀟灑》、《微時》、《最壞事活多天》、《Say Something》、《原罪》、《空港》、《Never-never Land》、《可惜你是個人》、《荒廢之綠洲》及《大雄》。

小巧解構節目名稱：「我又鍾意Sing啦，但我又唔可以叫自己做Alcoholic嘅……」話口未完Alfred便玩踢爆：「你係呀，你睇吓你拍個節目，側邊……」然後便指着旁邊的酒吧setting，原來節目知道小巧好杯中物，特別請調酒師為歌手們調酒，她讚同事有心思：「同事問我鍾意飲乜嘢酒，我都list咗4、5杯出嚟，飲啖先開始。」

Alfred笑問小巧是否因幫她洗牙，故用亮相其節目的曝光機會作回禮，小巧乘機大爆Alfred的烏龍事，指他送了個漂牙牙套給她，當到加拿大準備用時，卻發覺：「下面嗰個perfect fit，但上面嗰個發覺棚牙唔係我㗎喎！哈哈！個牙套唔係我㗎，係邊個㗎呢？係謝茜嘉㗎！哈哈哈！然後我攞咗個模出嚟，原來謝茜嘉棚牙係咁㗎！你幾認識一個人你都唔會將佢棚牙擺喺你個牙度，但係我將謝茜嘉棚牙擺咗喺我度。」自知失魂的Alfred笑過不停，隨即着小巧放心，因為謝茜嘉沒用過，是全新牙套。

小巧爆開有癮，繼續大爆Alfred醉酒瘀事，直指他飲了一至兩杯cocktail後就要入廁所：「佢『分泌』番一啲酒精出嚟。」Alfred打斷小巧說：「講到文縐縐反而核突咗喎，『分泌』一啲酒精出嚟喎大佬！呢句點出街呀？」小巧未有理會繼續說：「嗰陣慶功，全部樂手、嘉賓、工作人員都喺度，佢趴咗喺飯枱上面，然後飯枱有灘水，係佢嘅口水！因為佢太醉啦！工作人員要拉佢返屋企，抆佢起身嘅時候，啲口水會點呀？『拉~ 絲』維加斯，最後要連埋個冰桶同佢一齊上保母車，因為佢要嘔住返屋企。」Alfred坦言自己當時「斷晒片」，感到十分後悔，「唔止主辦機構，仲有啲客戶都喺度㗎，大佬。」