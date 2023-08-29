林依晨廿四孝師弟帶埋父母去花蓮玩　大騷半裸爆肌相

台灣「零負評女神」林依晨出道多年，有住唔少經典代表作，而日前佢嘅師弟牧森，則趁住放假空檔同一班親朋好友去咗花蓮玩足3日2夜，盡情享受大自然美景之餘，牧森亦喺社交網透露道自己目前正積極學習樂器，並相當感性道：「和很多東西很像，太用力反而愈來愈遠，變得緊繃然後失去，輕輕地相處讓它流動，像浮在水裏，某刻會合而為一。最重要的是呼吸，一點點的變化能改變一切，每一次都可能不一樣而每一次都很好。想清楚要到那裏，深呼吸，放鬆，讓它彈性，等著驚喜來拜訪。」

而提到3日2夜嘅花蓮之旅，牧森就表示最愛黃金峽谷，特別係清澈嘅水質令佢讚不絕口：「我都叫它花蓮清，又藍又透，坐在峽谷看着大自然的鬼斧神工，彷彿洗滌我的身心靈！」而事實上，今次牧森去花蓮唔止係旅行咁簡單，仲同當地原住民進行咗一場有深度嘅思考交流，每個人唔同嘅獨特生活同思想，都一一勾起牧森對演員身份嘅熱誠，甚至講到興起之際，仲即場做埋筆記，呢趟花蓮之旅簡直收穫滿滿。

另外，牧森亦有同爸爸媽媽一齊去體驗浮潛：「這感覺真的很幸福，我爸還很興奮的分享『海底的魚很多耶！只是我無法下潛去看。』我希望未來也能繼續陪着他們體驗未曾體驗過的事物！」認真廿四孝！