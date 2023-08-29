《蜘蛛窩》下月上映　林秀晶同Krystal合作開心到尖叫

韓星宋康昊、林秀晶、Krystal、全汝彬及吳政世主演的韓片《蜘蛛窩》將於9月在韓國上映，一眾主演今早（29日）現身在首爾舉行的發布會。

曾主演《上流寄生族》、《饑渴誘罪》及《末世列車》等多部話題之作的影帝宋康昊指名導奉俊昊與朴贊郁會出席首映禮，兩人更表示十分期待，而今次是宋康昊出道以來第一次演導演的角色，他表示：「因為只需要給其他人指示，感覺好舒服，拍攝很有趣。」問他有否請教導演金知雲？他便笑說：「導演的角色實在太有趣，因為太興奮，所以隨心所欲去演了。」

至於林秀晶與Krystal分別飾演資深女演員和新人女星，今次是她們首次合作，談到合作感受，Krystal表示：「第一次和姐姐（林秀晶）認識是在私底下偶然見面的時候，當時已經覺得好新奇，我們都說希望今後有機會合作，沒想到下一年就有機會一起拍戲。」林秀晶則自爆早於Krystal以女團f(x)活動時便已是對方的粉絲，又大讚對方演技很好，當知道可以和對方合作的消息後開心到大叫，雖然在戲中與Krystal是敵人，但拍攝時卻像玩耍一樣有趣。