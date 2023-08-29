甜蜜過節　朱古力味啱晒你

做到攰來一口朱古力，甜美又提神。當不同產地和風味的朱古力，化身成應節月餅，就更令人名正言順食多幾啖，和對方甜甜蜜蜜過節。

雙重滋味

提到中秋，就想到月亮和神話故事，Venchi今年推出全新的中秋月餅，禮盒以月亮和行星作靈感設計，再加上象徵和諧及長壽的兔子，配合主題。月餅有焦糖流心黑朱古力、椰香黑朱古力、煙熏玫瑰紅茶和檸檬香草紅茶口味，內裏還配搭了精選朱古力，讓大家感受雙重滋味。

中西合壁

中式節日美食和西方食材相遇，會擦出不少火花。GODIVA將中式和西式材料結合，打造出黑松露杏桃黑朱古力、生薑杧果黑朱古力、覆子玫瑰白朱古力、抹茶柑橘白朱古力、荔枝烏龍白朱古力和黑芝麻鳳梨牛奶朱古力款口味月餅，口感和層次都相當多變化。由現時至8月31日，指定會員選購中秋節禮或禮籃，會有最低8折優惠，選購指定中秋節禮盒，單一消費滿指定價錢，可免費獲贈罐裝牛奶可可粉、金裝朱古力禮盒或松露朱古力禮盒。

多款選擇

甜美朱古力加入不同食材，味道又會產生變化。Schoggi Meier今年推出多款新口味月餅，醇黑脆心朱古力月餅的內層是香芋黑芝麻或焦糖鹹味脆餅，七星漫月朱古力月餅選用話梅和柑桔等製作，淡雅彩月花香朱古力月餅有熏衣草、洋甘菊、玫瑰和茉莉口味，繁花盈月燕麥脆心朱古力月餅有滿月和小兔燈籠造型，可愛軟萌。由現時至9月4日，全線中秋系列會有85折優惠。

醒神啡香

吃甜食時來一杯特濃咖啡，提升味道又去膩，港島香格里拉米芝蓮星級中菜廳夏宮今年除有七星伴月禮盒、迷你黑芝麻和白蓮蓉流月餅打造的特級流心月餅二重奏外，首次推出朱古力及咖啡流月餅二重奏，朱古力流心月餅選用特法國朱古力製作，咖啡口味的餅皮和奶黃餡都加入阿拉比卡咖啡粉，散發濃濃香氣，兩者互相配合，無懈可擊。指定會以推廣碼「MASLC23」選購指定節日禮品，可享高達8折優惠。