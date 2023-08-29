王怡然被爆父母挾過千萬走佬　強調不知內情：有真有假！

繼出爐冠軍港姐莊子璇爆是非後，隨即輪到亞軍兼最上鏡小姐王怡然都流出黑材料，有內地網民在社交平台爆王怡然父母大鑊，指控其雙親傳是內地「補習天王」，於10多個城市經營補習社，不過拖欠上員工工資及騙取學費，苦主勝訴都得不到賠償，舉家捲款逃去香港 ，而另一網友指傳其父母於2020年其經營培訓機構倒閉，共欠數千萬人民幣後「走佬」。

有苦主不滿無綫沒做好家庭背境審查，讓疑「騙財家庭」的女兒王怡然奪獎，望無綫主持公道，如查明屬實後，應褫奪其亞軍名銜。而王怡然今日現身尖沙咀出席活動，對於爆料指控，她表示：「其實呢啲嘢都係佢嘅私人事，我就唔方便透露，同埋我有睇到相關嘅留言，但我就唔想有更多嘅誤會，所以就唔方便透露。」可有構成壓力？她直認：「係有少少嘅，但我仲要生活，始終我都21歲啦，我唔可能因為一啲嘅評論而唔做嘢。」至於有苦主控訴其父母舉家捲款逃到香港，她則謂：「呢啲唔回應，因為我唔清楚。（怕唔怕被褫奪亞軍名銜？）我想講係有真有假，我都想大家自己分辨吓。」又稱父母有工作，故決賽當晚父母未有到場，且她習慣自己照顧自己，自感21歲要獨立，亦習慣一個人生活，所以不感家人不在場而有問題：「我又唔會羨慕其他佳麗有家人喺度，因為我唔係孤兒嚟。」