莊子璇唔對號入座自己很能「裝」　繼續睇留言懶理萬箭穿心

《2023香港小姐競選》冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈與「友誼小姐」姜依宁今日（29日）到尖沙咀出席領獎活動。賽果雖然已塵埃落定，但是非繼續發酵，網民繼續不滿賽果質疑冠軍莊子璇，連落選佳麗也連環炮轟，莊子璇說：「自己都有睇網民留言，其實每年都係咁，自己都會消化，咁多個女仔都好優秀。」不少網民對於五強佳麗（10）陳霈錤落敗感不忿，可受到對方的粉絲攻擊？莊子璇說：「每個人都有自己嘅喜好，會做好自己，希望多啲人鍾意我。」

落選佳麗（6）胡睿涵在社交網上載一張膠袋相配文「很能裝像你一樣」暗示有人叻扮嘢，直認不滿賽果，她說：「我覺得唔好對號入座先，唔知佢講邊個，可能佢都係想抒發下情緒。」網民猜測將「很能裝」的「裝」字跟「莊」同音，指胡睿涵是暗指她，莊子璇說：「幾有創意，我嘅態度都係食花生嘅態度。佢哋（指王怡然、王敏慈）都有叫我Delete咗社交網，可能某啲會del，但都想睇吓Friend嘅留言，但係就唔會關閉留言，呢啲都係自由討論。」講到她與許軼是同學網民羨慕，她指早前也有同學聚會，但因工作未能出席，希望之後有機會再見面。

「友誼小姐」姜依宁談到今屆賽果，她指三甲佳麗也是她的心水。對於自己只奪得「友誼小姐」也沒有遺憾，已盡最大努力。講到有落選佳麗不滿賽果，揚言會在網上爆料，她表示：「我諗網民諗多咗，大家經歷咗咁多，都好辛苦，我哋都係朋友。」胡睿涵賽後發文指有佳麗「很會裝」，姜依宁亦有給讚，問她是否知道對方所指，她說：「我唔知，因為佢係我朋友，所以乜嘢留言我都會讚，係盲讚。」她又指對方落選並沒有不快，也沒找她訴苦。