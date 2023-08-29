師徒互告！前F.I.R主唱Faye否認誣告

曾紅極一時嘅台灣樂團F.I.R（飛兒樂團）早年因鬧出不和風波，最終擔任主唱的Faye（詹雯婷）被換成Lydia（韓睿），可惜隨着主唱換人，樂團人氣大不如前。而近日，隨着Faye控告恩師陳建寧偽造文書獲得新進展，事件亦再度引起關注外，就連Faye的家庭背景亦被網友起底，發現她不止是豪門千金咁簡單，還是天后蔡依林的同班同學！

F.I.R前主唱Faye單飛後，指控同團恩師陳建寧於履約保證書等文件上偽簽其姓名，陳建寧則反控Faye誣告；檢方偵查後對陳建寧不起訴，另依誣告罪起訴Faye。台北法院於昨日（28日）下午首度開庭，Faye亦聘請王牌大律師、前高級檢察官慶啟人為Faye辯護，Faye則強調無犯誣告罪。

Faye辯稱，自己依據所知提出刑事偽造文書罪提告，辯護律師慶啟人補充道Faye同「華研」等經紀公司的任何合約，是因陳鎮宏律師曾於2018年接受Faye的法律顧問諮詢，經過討論後，陳鎮宏出示法律意見書，指「華研」、「無限延伸」均無任何法律依據，可以對外查稱Faye是所屬藝人。

慶啟人表示，以此為前提「華研」、「無限延伸」理應無權管理或使用Faye的肖像權，遑論授權第三者使用。然而，2019年5月30日卻收到保證書，稱同意並授權使用，上面更有Faye的簽名，否認誣告及強調：「這不是偽造文書是甚麼？」慶啟人亦透露道，根據台灣律師法與律師倫理規範，本案提告人（陳建寧）委任律師周宛蘭及鄧雅心，因與陳鎮宏律師出自同一個律師事務所，已有利害衝突，因而不能執行律師職務；並聲請傳喚3名證人到庭作證；至於陳建寧的代理人則稱，保證書所示「Faye」簽名部分，經執法部門鑑定，確實由Faye於2013年親簽，不能因為後來的文書而推翻前面的文書。

而Faye在樂壇闖蕩多年，獨特美聲更深受粉絲喜愛，而同時是集團千金的她，爺爺不止是榮譽董事長，爸爸更是部門總經理，不過向來私生活低調的她，甚少提起自己驚人的豐厚家底，亦因此外界對於她「富三代」的頭銜相當陌生。另外，畢業於台灣輔大英文系的她，還是天后蔡依林的同班同學，據悉蔡依林曾直率透露，她與Faye在班上有着不同的朋友圈，即使2人同樣進軍樂壇，私下仍然較少聯絡，但見面時會打招呼。