張敬軒恨開真人騷走訪秘境　爆阿Sa近況：唔使替佢擔心

歌手張敬軒今早到尖沙咀出席野外服飾品牌活動，吸引大批粉絲到場拍照及圍觀，場面相當熱鬧。談到露營經驗，軒仔表示：「曾經做完話劇，約咗蘇玉華同潘燦良等到大浪灣露營，當時只係準備咗少少乾糧，然後去到野外覓食，仲要駁艇到咗附近海邊，然後托住行李游水過去！」

受訪時軒仔再自爆瘀事：「我哋留咗兩日，當時我負責掘蜆，潘燦良準備咗啲意粉去煮，點知食到大家成口沙，不過氣氛好好同好開心。」他又自爆稍後將於自己的網上頻道開設旅遊節目《軒公周遊遊》，帶大家到世界各地體驗野外深度遊：「暫時首季拍5集先，第一站會去澳洲，申請緊睇吓可唔可以去撒哈拉沙漠，想拍企喺度揸住條絲巾飄吓飄吓嘅畫面。」

當問到嘉賓時，他續答：「唔講住，我會搵啲人哋覺得佢唔會露營嘅，個樣好似好怕污糟同辛苦嗰啲，年齡由十幾歲到幾十歲都有！（投資點？）5集近千萬，要保証嘉賓嘅安全，依家啲嘢好貴，我哋又想啲畫面靚啲，會出動4K甚至8K拍攝，當然我同經理人都好努力咁搵贊助。」

問到是否挑戰鄭裕玲的旅遊節目，軒仔謙稱：「冇得比，同佢比簡直小本經營，但我哋係有誠意嘅。佢哋嘅節目比較享受啲，我哋就似真人騷，同埋會赤裸上身，係咪好吸引呢？（你都係？）我諗我會着件風褸，裏面真空。（好有畫面。）我話畀你知，喺出邊露營，真係唔輪到你揀，分分鐘只能用樹葉遮住，minimum charge芭蕉葉，哈哈！」

軒仔又指同時會推出一個真人騷：「幫啲壞鬼後生去搵工，有我簽咗嘅亦有素人。我係想搵啲新嘢搞吓，搞搞吓可以成立一個小型電視台。」當再問到他可會趁旅遊節目，帶剛情變的蔡卓妍外出散心，軒仔坦言：「大家真係唔使替佢擔心，佢成件事會處理得好好，當然陪伴係需要嘅，但之前我哋出嚟食飯，佢完全冇嘢，都咁大個人啦，去到某一個年紀就會知道自己想要啲咩，有啲嘢勉強唔嚟，最緊要搵到個啱自己嘅，咩時候出現同咩年紀冇乜所謂。」