SmarTone於港鐵車站獨家鋪設850MHz 5G網絡　率先覆蓋香港23條行車隧道

【營業資訊】SmarTone一直「以心建網」，不斷投資發展網絡基建，最新投入使用全港獨家的850MHz頻段，於港鐵車站進行網絡升級工程，大幅提升覆蓋車站的5G網絡容量。首階段鋪設工程已完成，覆蓋所有最繁忙車站，當中包括尖沙咀東、香港、九龍、奧運、東涌、迪士尼、機場、屯門、元朗、天水圍、荃灣、太古、上環、康城、將軍澳等，為SmarTone客戶提供更高速、流暢及穩定的上網體驗。

SmarTone通過在港鐵車站內鋪設850MHz頻段，大大擴展其5G網絡容量，尤其於繁忙時間，客戶仍可享受卓越無縫的優質網絡體驗，聽歌、睇片、打機無難度。除了上述多個港鐵車站，SmarTone將陸續於其他港鐵車站完成相關網絡升級工程。

此外，SmarTone更率先於23條行車隧道提供5G全覆蓋，客戶於出行時可享用優質的快穩順5G網絡，通訊無阻、連繫最好。SmarTone 5G同時全面覆蓋香港主要公路幹線及全線港鐵車站。

SmarTone 5G現已覆蓋全港99%人口，並擁有全港最多低頻段頻譜^，信號穿透力更強，網絡覆蓋更加廣泛；目前每位客戶的人均可用頻譜資源亦為所有電訊商中最多*。SmarTone將繼續透過擴大網絡覆蓋及提升網絡連接表現，為客戶及香港建設最先進的網絡，引領香港智慧城市的發展。

備註：

^「全港最多低頻段頻譜」2022年6月30日後，SmarTone共擁有45 MHz低於1GHz的低頻段頻譜，本港其他3間網絡供應商只擁有40 MHz或以下低於1GHz的低頻段頻譜。

*「人均頻譜資源全港最多」SmarTone及本港其他3間5G服務供應商之客戶數目是參考2021年6月25日所發布之新聞稿，以及6月30日所發布之最新業績報告。人均可用頻譜是根據各網絡商頻譜總量除以客戶總數而得。